金與正有夠兇！旅韓台人揭當地「真實心聲」：新聞一直報

▲旅韓部落客「台灣妞韓國媳」分享韓人真實心聲。（圖／翻攝自台灣妞韓國媳臉書）

昨（ 16 ）日下午 2 點 49 分設立於開城工業園區內的兩韓聯絡處遭北韓爆破，朝鮮領導人金正恩的妹妹、勞動黨高層金與正，更揚言將重新部署軍力、撕毀軍事協議。隨後韓國青瓦台也回批北韓「無禮、不明智」，朝鮮半島緊張局勢升級，引發外界關注。對此，旅韓部落客「台灣妞韓國媳」也發文分享當地韓人看待此事的反應。「台灣妞韓國媳」今日在臉書發文表示，關於近日南北韓之間的風波，新聞的確一直在報，也做很多專題，也有提到局勢緊張，但如果問說韓國人有沒有很緊張？她「感覺起來好像還好」。台灣妞透露，媒體大部分都在推測北韓突然這樣大動作的動機，背後的關鍵人物金與正到底「在派（兇）什麼」。其中一說是因為統一團體向北韓投放的字條講了太多金氏家族壞話；另外大部分說法則是「金正恩可能不行了」，金與正新官上任三把火，對內對外在樹立她的威嚴。台灣妞指出，被炸掉的兩韓聯絡處前後作業共花了 340 億韓元、約新台幣 8.32 億元，那都是韓國人的納稅錢，所以韓國也是滿不爽的。而關於兩韓交界是否戰雲密佈，台灣妞表示，韓國記者一直用超遠長鏡頭去偷拍北韓，田裡面還是很多人種田，除了「房子看起來好像沒有冷氣有點熱以外，北韓交界看起來很平和喔」。（編輯：倪浩軒）