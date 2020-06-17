媽回家發現橘貓兒子被剃毛　層次太高網笑：胖得很扎實！

▲游小姐家裡有17隻貓咪，其中橘貓蛋蛋是最壯碩的12公斤大胖貓（圖／網友游惠怡授權提供）

▲其實牠在愛媽家的時候還是體態勻稱的貓咪（圖／網友游惠怡授權提供）

▲日前先生幫蛋蛋剃毛，不小心下手太重……（圖／網友游惠怡授權提供）

▲連後腦杓都變成高層次的西瓜皮啦！（圖／網友游惠怡授權提供）

▲平時蛋蛋只喜歡睡覺不愛運動，所以即使吃不多但身材跟吹氣球一樣，急速成長（圖／網友游惠怡授權提供）

這下全部看光光了啦！網友游惠怡養了一隻大胖橘「蛋蛋」，日前先生幫牠剃毛，不小心越剃越高，當她回家時驚見牠變「光溜溜白斬雞」，讓她不禁笑噴：「孩子的爸，你層次會不會打太高了？」游小姐表示蛋蛋領養回來的時候已經是結紮後的成貓，雖然脾氣很好，不過不太主動親人或跟貓玩，也不曾對家裡另外16隻貓咪哈氣，就算跟別人打架也打不贏，是一隻個性很淡然又有點膽小的貓咪。只是牠不愛動只喜歡躺著睡覺，即使沒有特別愛吃，飯飯經常也只吃一半，腰圍卻不斷橫向成長，不小心就長到12公斤，自己也是百思不得其解。但由於牠濕疹嚴重，肚子垂地無法自行理毛，因此到了夏天都會幫牠剃毛，事發當天是由先生操刀，頭部以下嚕到光溜溜，只留下臉部與「半截手套」，脖子後面也變成「西瓜皮」，先生表示蛋蛋的脖子肉太肥要撐開剃，不小心失手才越嚕越高，讓游小姐下班回家突然驚見一隻「超大白斬雞」趴在地上一臉無奈地看著自己，笑噴表示：「下班到家，我兒被剃了，孩子的爸，你層次會不會打太高了？」蛋蛋被剃毛的照片一分享在貓瘋社團後立刻吸引上萬名網友笑翻留言：「胖的很實在」、「我以為是白斬雞」、「這等級已經是阿祖養的」、「長形吐司啦」、「好寬的肉肉，該減肥了啦」、「手起刀落！手起刀落～一個太投入，層次就不知不覺的高了點……」、「論斤算也很貴的概念XD」游小姐也表示其實當天有聽說蛋蛋剃毛時唉唉叫，而先生則是剃到腰痠，後來看到蛋蛋一臉小媳婦的模樣趕緊拿零食給牠壓壓驚安慰牠，這才讓牠多少解憂了一些，現在也積極幫蛋蛋減重，希望很快有一天牠能變回帥氣又苗條的體態喔！（編輯：陳珮瑜）