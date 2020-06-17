出遊借宿小姨子家！姐夫深夜「超噁舉動」曝　數千人氣翻

▲女網友揭露自己被姐夫騷擾的過程。（圖／翻攝Dcard）

如果遭遇這種事情該如何解決？一位女網友吐露日前遭姊夫「言語性騷擾」與奇怪舉動，讓她不知該不該告訴姐姐，問題一出也立刻引起數千名網友大罵，也給出後續處理建議。這名女網友在「Dcard」發文，「我因為工作自己在外面租屋，姊姊家有時候會帶小孩來找我出去玩有一次逛完夜市，送我回租屋處的時候時間很晚了，我就跟姊姊說這麼晚了，妳們趕快回去吧。可是姐姐不想讓姊夫開夜車，怕他太累，就想直接睡我這」。沒想到這卻是噩夢的開始，一家子與小姨子分配好各自睡覺的位置後，開始進入夢鄉，沒想到深夜突然有隻手指向原po戳來，竟然是姐夫。原po單純以為對方只是覺得室內太冷便隨口回，「如果覺得冷我衣櫃抽屜還有毯子，你可以拿去蓋」。沒想到對方突然問，「我可以問妳一件事情嗎？我可以親妳嗎？」讓身為小姨子的原po瞬間嚇到清醒駁斥「當然不行啊」。沒想到對方竟然還問「為什麼?」隨後還在被褥裡面有「奇怪舉動」，又突然起身跑到廁所清理。經過這件事後，原po現在看到姊夫就會覺得噁心、想吐，更憂心若告知姐姐後，因為「她很喜歡姊夫，擔心她會難過，又或者向著姐夫該怎麼辦」。誇張過程不意外的掀起討論，不少網友都紛紛給出建議，「最好錄音什麼的有個證據，免得到時候他反咬說你勾引他」、「我覺得以後盡量不要跟姐夫獨處，如果遇到的話就跟樓上們說的一樣錄音保護自己」、「真的要找到機會拿到證據再講，你說你姐姐經濟上面需要你姊夫，就算你姐姐相信你 我覺得他也會選擇裝死站姐夫那」、「雖然大部分為了小孩媽媽會選擇隱忍，但早講總比往後真的發生什麼了還好吧」。（編輯：潘毅）