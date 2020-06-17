全聯中衛口罩買不到！內行傳授「2搶購秘訣」　網全震驚

2019 新型冠狀病毒（ COVID-19 ）爆發，造成國內口罩搶翻天，因此我國政府也推出「口罩實名制」。但隨著台灣疫情逐漸趨緩，中央流行疫情指揮中心宣布自 6 月 1 日起國產口罩將部分開放內外銷，並恢復自由買賣。不過，有民眾發現全聯福利中心開賣中衛出品的深丹寧色口罩，吸引許多人紛紛搶購。對此，就有網友分享搶購秘訣，而引起討論。
今（ 17 ）日有一名網友於臉書社團《口罩現貨資訊 台灣製造MIT口罩交流》上發文，表示自己想來分享一下買全聯中衛口罩必勝秘笈。
首先，他先是整合了目前社團朋友曾買到過口罩的全聯門市，不過，他貼心提醒，「進去門市要先眼看四方、耳聽八方，有些門市有進貨但是沒有把中衛口罩放在外面賣場或是櫃檯，所以大家常常都買不到！」
另外，跟店員詢問時，原 PO 也傳授小訣竅，指出有時中衛口罩會放在櫃檯附近或外面賣場，建議民眾先找尋一下 再去詢問店員！然而，詢問時不要只找一位店員，他直言「有時候問到第二位就會告訴妳正確答案，因為有的店員不一定知道有沒有或是是否還有，問到對的店員，她會去倉庫拿給你中衛口罩！」
貼文一曝光後，就引來許多網友討論，不少人一看也紛紛感謝留言，「大哥解析的比全聯老闆更精準～哈哈哈」、「你好厲害」、「謝謝分享！筆記中」。（編輯：陳雅雲）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。