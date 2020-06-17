貸款推銷員聽到「8個字」秒掛電話！男愣住：我錯了嗎

▲網友分享貸款推銷的應對方式與後果。（圖／翻攝dcard）

許多人都曾接過推銷貸款的電話，推銷員運用三寸不爛之舌，希望提起顧客興趣，還會不斷探究當事人目前經濟狀況。就有網友接到推銷電話，沒想到只用「8個字」就讓對方掛斷電話，文一出還引起不少網友分享各式「句點」神招。一名網友在「Dcard」分享接到推銷的電話的過程，銷售員一開口就連環炸「這裡是XX車貸，我們現在利率很低喔，請問您有需要嗎？」原po沒多想就回應「我沒有車」；銷售員不死心追問「那我們也有房貸，您有需要嗎？」他也回：「我沒有房」，沒想到銷售員一聽完就態度驟變，說完「不好意思打擾了」就迅速掛上電話。這樣的態度差距也讓原po哭笑不得：「沒車沒房錯了嗎？」文一出也掀起眾多網友開始分享「句點」推銷員的方式，「我一律說沒有駕照，常常被秒掛」、「我都反問，那你有房嗎？」「我都說我未滿20歲」、「我都不接這種電話的，手機裝個軟體就好」、「我說我剛買了一座無人島。對方：嘖，又是動物森友會嗎？然後掛電話」。但也有不少失敗的案例，「之前我跟他唬爛我現金買一台賓士，結果他後來還傳簡訊幫我算好可以貸多少了呢」、「我弟說他要買船，對方一聽到就很認真開始講解貸款」、「我和她說我買不起車，對方突然變臉教訓我，不要講買不起這種話」。（編輯：潘毅）