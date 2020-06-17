台灣哪件懸案最毛？全場狂指「3大離奇」：人到底在哪

▲網友好奇發問，台灣哪件懸案最毛？（示意圖，與本文無關／翻攝自 Pixabay ）

▲彰化母女電梯失蹤案也被點名。（示意圖，與本文無關／翻攝自 pixabay ）

台灣至今以來，仍有不少詭異懸案仍未偵破。對此，就有網友好奇發問，指出台灣懸案如此之多，究竟哪個案件讓人感覺最毛骨悚然呢？問題一出後，就引來許多鄉民討論。先前有一名網友於 PTT 八卦板上發文，其盤列了目前台灣仍未解開的懸案，包括劉家血案、花蓮五子命案、彰化焚化爐案、高雄監獄脅持案等等，而原 PO 就好奇向廣大鄉民詢問「台灣懸案哪個最毛？」問題一曝光後，就引來許多網友討論，其中不少人指出「劉邦友血案」，直言「劉邦友啊，死首長還破不了案的」、「我最想知道劉邦友幕後兇手是誰」、「劉邦友命案啊」、「劉邦友才真的扯，首長家裡死一堆人破不了案」。1996 年 11 月 21 日早上，前桃園縣縣長劉邦友於桃園縣長官邸被不明人士以行刑式手法槍殺， 2 名歹徒在光天化日之下潛入當年桃園縣長劉邦友的官邸犯案，造成八死一重傷。另外，也有網友秒指「彰化母女電梯失蹤案」，「你列的這些還有屍體，彰化母女案人完全都找不到」、「所以彰化母女現在在哪」、「彰化母女搭電梯案才是最懸的吧，就這樣音訊全無」。2008 年當時 37 歲劉姓婦人帶著 4 歲女兒進了大樓電梯，搭乘到 11 樓，電梯門打開後，劉女詭異脫下自己的紅色外套與女兒的粉色外套，並都將其丟在地上，最後赤腳抱著女兒走出電梯，從此音訊全無。此外，亦有人認為「獵雷艦 Jeff 」案件最詭異，「獵雷艦的 stevenjeff 」、「在 PTT 問當然推獵雷艦啊…其他懸案都是看新聞才知道」、「獵雷艦無誤」、「 jeff 是當初獵雷艦還沒爆的時候就在 PTT 爆掛的網友」。2015 年一名 PTT 網友帳號「 Stevenjeff 」，於 10 月至 11 月間不斷爆料許多獵雷艦弊案，然而其卻在 11 月 10 日發了最後一篇文章報平安後，從此於網路上消失無蹤。（編輯：陳雅雲）