重量杯飲料是如何興起的？內行曝真正「名稱由來」

▲有網友在批踢踢發問「重量杯飲料是怎麼興起的？」掀起討論。（示意圖／翻攝自臉書粉專哈哈茶重量杯茶飲專賣店）

近日有網友就在 PTT 發問「重量杯飲料是怎麼興起的？」結果釣出內行人曝光真正「名稱由來」。

原 PO 在 PTT 貼文指出，由於天氣熱，他便揪了辦公室的同事一起訂飲料，他更想到一個問題「1000cc 的重量杯飲料到底是誰帶起來的風氣呢？以往我們看到稍具規模的連鎖店 "大杯"指的是 750cc 的杯子，可是那種剛起步的連鎖店，或鄉下人家在門口自營的涼水攤，大杯是 1000cc 的重量杯，750cc 反而變小杯了，飲料系達人能解說一下嗎？有沒有相關八卦？」

▲網友在 PTT 討論重量杯飲料是如何興起的。（圖／翻攝自PTT）

問題一出，隨即掀起討論，大家紛紛留言「重量宅的需求」、「古早味紅茶冰」、「紅茶冰啊，一大杯 20 」、「有幾家以大杯起家的存在過」、「你是不是沒看過六公升的珍奶」、「台灣的都還好好嗎，國外才有真的重量杯」、「統一吧！二十幾年前就有了」。

另還有專業網友直指

「 7-11 興起的」、「古早時期 7-11 的重量杯」、「 7-11 呀！以前杯身就寫著重量杯三個字」、「重量杯這個名詞來自小七的汽水機」、「小七還推過 1 元重量杯」、「小七的重量杯應該有 30 年的事了」、「 90 年代的事...還有可低價續杯的紀念杯」。（編輯：許苡晴）

夏天到了，許多人喜歡喝杯清涼解渴的手搖飲來消暑，而