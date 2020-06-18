在家等包裹！女見郵差「驚人一幕」　苦主共鳴：我家也是

▲一名網友在臉書社團《爆怨公社》表示，很多次郵差不按電鈴也沒貼通知單領貨，自行查詢才知道已經到貨；豈料，前一日正好看見「驚人畫面」瞬間氣炸。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）

郵差時常頂著大太陽，不畏風雨替民眾將信件及包裹送上門，尤其是遇到節慶，貨物更是堆積如山，工作辛勞令人難以想像。不過， 17 日上午一名網友在臉書社團《爆怨公社》表示，很多次郵差不按電鈴也沒貼通知單領貨，自行查詢才知道已經到貨；豈料，前一日正好看見「驚人畫面」瞬間氣炸。原 PO 表示，已經很多次郵差不按電鈴，也沒貼通知單領貨，還得自己跟對方要單號，上網查詢才知道包裹、信件已經到了。還有一次兒子的健保卡用郵局寄送，結果通知單上面姓名竟還打成錯字。原 PO 接著指出，前一日還看到郵差從自家樓下騎過去，傻眼直呼「哈囉，我都在家，門鈴也是好的，我家電鈴是按了會觸電而死嗎？這麼不敢按！」貼文立刻引發熱議，意外釣出許多網友共鳴「我家這邊的郵差都機車叭叭兩聲，你沒衝去拿，他就跑了」、「我家也是，我住 4 樓走到 1 樓也要給我點時間，叫我跳下去嗎」、「每次看到有人討論郵差，我就想到很久以前，我跟先生在路上散步，那附近的房子比較矮，馬路比較高，郵差一邊騎車一邊丟信，我看到郵差一個使勁丟，把一戶人家的信件丟到屋頂上了，我噗嗤笑了出來」。不過，也有網友認為表示「你可以使用郵局 i 郵箱」、「我們的郵差都很好」、「我家這邊的郵差是會貼通知」、「我都直接存局候領」。（編輯：賴詠璿）