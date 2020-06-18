房價為何影響整體經濟？網30字點破關鍵：難怪好不到哪去

▲有知情人 30 字點出房價影響經濟的關鍵，「沒有實質產值的東西一直變貴，且又是必需品、人民收入成長沒跟上」。（圖／取自 Pixabay ）

買房一直都是不少年輕人奮鬥的目標，盼望在畢業之後能夠找一份好的工作，從租房開始慢慢一路打拼到頭期款買房，就是希望能夠買一棟自己喜歡的房子，但近日卻有網友表示疑惑，「那為何這樣房價卻會影響整體經濟呢？」沒想到就有知情人 30 字解釋出現況直呼「難怪好不到哪去」，引起熱議。這位網友在網路論壇 PTT Gossiping 板上 PO 出一篇「房價到底是如何影響整體經濟」的文章表示，「囤房稅，有人說好，有人說不好，房價調動，有人說經濟會崩，有人說會成功，那如果政策真能讓房價往下走，是會如何影響整體經濟，嚴重到政治人物 可以有這麼多義正嚴辭的說法來加以反對，是因為銀行高槓桿的幾十年房屋貸款進而影響的嗎？還是影響到建商源頭的各行產業呢？還是只是影響到大地主們的口袋土地呢？有沒有專業的大大能解析一下？」，此篇文章一發出，引起大量網友熱烈討論，更有人 30 字點破關鍵因素，留言區蓋起高樓。網友們紛紛留言表示「房價高，大家省吃儉用：消費市場低迷」、「一堆人把錢丟到房地產阿」、「一般人一生工作的收入都被困在房子那邊，要怎麼有消費力，為了買房什麼都要省，沒有消費力哪來的市場」、「店面的租金漲，店家為了反映成本，不得不調高物價」、「物價也因租金成本一直漲，根本連鎖效應惡性循環」。更有知情人 30 字點出房價影響經濟的關鍵，「沒有實質產值的東西一直變貴，且又是必需品、人民收入成長沒跟上」，「任何生意只要是能壟斷，莊家一定賺，但未必對整體經濟好」、「你的收入很大部份拿去繳房貸（或租），就無法產生其他消費」。（編輯：王柏文）