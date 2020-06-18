為「日」字多添一筆！直覺聯想到哪個字？測你的真實性格

每個人都有著獨一無二的人格特質和個性，不過，有時我們連自己都不一定瞭解自己，究竟真實的你是如何呢？根據 Look Pretty 報導，上圖中有一個「日」字，憑直覺為它添加一筆，你最先聯想到什麼字呢？答案將神解你的「真實性格」。





結果分析





#聯想到「甲」字





此類型的人具有敏銳的觀察力及特殊才能，一生可能只為追求一件事而努力！喜歡助強扶弱、打抱不平，渴望在社會上與人群中有所作為，並當起領導者。個性衝動，權威自信，有正義感，自強不息，愛出風頭，喜歡替他人作主和發號施令，比較適合開創性、冒險性的工作，因為這類人是很有行動力的。





而在性格上則是外向、主動、樂觀、衝動、專制、有正義感，至於感情上相對比較平淡，他們在年輕時的境遇可能較辛苦，所以他們的心境大半保持冷靜；談戀愛時也一樣，即使是在熱戀期也會理性大於感性。





#聯想到「由」字





此類型的人在團體中，通常是大家能夠信賴並器重的人材，具有強烈的責任感，重視自己的道德、價值觀，但喜歡出風頭，有些狂妄自大。渴望事業有成就，以目標為主導，重視自我形象，希望被人肯定、受人注意和羨慕。他們能在每一刻中都適當地表現出該有的反應，善於掌握每一個機會，務求達到成功。渴望被肯定、讚賞、被他人羨慕。這類人比較適合穩定性、規律性的工作，因為比較偏好穩扎穩打。





性格部分則是外向、主動，且善於交際，注意力集中在結果而非過程，經常會疏忽自身感受，堅持自己的目標，達不到目標就惱火，會強迫自己，因此顯得比較急躁，有時會為了求效率而犧牲完美走捷徑。為了事業成功、聲望、財富，有時寧願犧牲情感、婚姻、家庭或朋友，是一個受人欣賞、有能力又出眾的人。與他們談戀愛是最好的，因為他們很會照顧人，且對伴侶忠貞，不會有複雜的異性關係，但有些人會認為他們有思想上的潔癖，跟他們在一起總會因工作繁忙而無法正常交往，容易出現感情分離。





#聯想到「申 」字





此類型的人性格內向、被動、樂觀、隨和、順從。通常給人親切、善良、人際關係好的感覺，在團體中是非常受歡迎的人物，渴望人人和平共處，怕引起衝突，怕得罪別人，怕左右為難，不爭名逐利，性格溫順，與世無爭，愛好大自然，性情隨和，但往往給人一種懶洋洋、沒個性又慢條斯理的感覺。也因其性格因素，容易耽擱事情，別人會覺得其被動和優柔寡斷，雖然不喜歡命令別人，但當別人命令自己時，會反感變得倔強，對於不同觀點會出現分歧與爭論。而有時為了人際關係的圓融，推卸責任和善於說謊也變成他們的特質。





此外，他們有著良好的事務協調能力，很懂得察顏觀色。不過，此類型的女生會把婚姻和愛情擺在第一位，視野也因此受限；男性則是太受歡迎而容易有外遇的情況發生。





#聯想到「田」字





此種類型的人喜歡思考、追求知識，喜歡運用自己的智慧和理論去駕馭他人，他們冷靜，機智，分析力強，好學不倦，非常理性，有邏輯地去處理問題並將情感抽離，不喜歡自己的空間受到騷擾。





而在性格上則是內向，被動，自我，喜歡思考，關注探究，喜歡尋求孤零感覺，不喜歡自己的空間受到騷擾，不擅長對他人說好聽的話，喜歡獨自解決問題或獨自計劃並執行一項計劃，喜歡一個人獨自思考、觀察、並找尋生命的意義，是一個理解力強、重分析、好奇心強、有洞察力的人。感情方面則相對比較保守，但是成功率反而更高，而且幾乎沒有感情方面的糾紛和外遇。





#聯想到「旧」字





此類型的人相當特立獨行，他們的人生計劃是那種孤軍奮戰型的，他們非常有自信能達成他們的計劃，所以們喜歡聽人家的稱讚。渴望受到保護和關懷，為人忠心耿耿，但多疑過慮，怕出風頭，怕生事端，怕自己力不從心，怕人虛偽，口是心非，怕事與願違。時時需要防範被人利用和陷害，所以喜歡尋求權威的庇護，但對權威有著不信任感，因此內心深處常隱藏著恐懼和不安，對人和事缺乏安全感。





這類人個性內向、主動、保守、忠誠，但生性多疑，不會輕易相信別人，同時內心深處又希望得到別人欣賞和肯定，常問自己是否有做錯事，因為害怕犯錯誤而被責備，是一個忠誠、值得信賴、勤力的人。對於感情部分則是標新立異、與眾不同，因此不太安定，且在談戀愛時，他們不是那麼在乎對方的情緒，常在滿足自我的情緒中忽略了對方。





#聯想到「白」字





此種類型的人自我意識很強，在美感方面有獨特的見解，不會盲目追求流行，而自尊心也比較高，擁有與眾不同的理想，且會為實踐理想而努力不懈怠。覺得這世界充滿了刺激的事物和體驗，人生的目的在於追求快樂，而「好玩」更是其做事的動力。對於愛情他們可以馬上選擇出他們所要的，而且絕對忠貞，但這也意謂他們的佔有欲極強，而且因為他們通常在心中已有一個理想的情人模型，所以想擄獲他們的心，最好的方法就是徹底的了解他。





性格方面，外向好動，活潑開朗，精力充沛，興趣廣泛，時常想辦法去滿足自己想要的，愛玩，貪新鮮而怕給承諾，渴望擁有更多，傾向逃避煩惱、痛苦和焦慮。同時也多才多藝，興趣廣泛，不喜歡被限制，樂於探索，貪圖享樂，對有興趣的事很入迷，喜歡上餐館、娛樂、旅行或同朋友談天說地的美好享受，但不善於處理繁瑣和細節的任務，是一個快樂、熱心、思想正面的人。





#聯想到「目 」字





此種類型的人有些優柔寡斷，他們非常害怕自己受到傷害，所以防衛心很強，有時還會因過度防衛而傷了對方。他們希望每件事都做得最完美，但卻常因急於求成反而無法如願以償。做事力求完美，有原則、有標準，常自我批判並要求他人按自己標準去做事，理性正直，時常壓抑自己人性中不理性的一面，怨而不宣。





性格偏內向、被動、有責任、獨立、勤奮工作，有理性、成熟、有目標，有原則、有標準、且看中效率，但是喜歡批評別人，吹毛求疵，做事沒耐性，喜歡先工作後享樂，是一個合理、實際、腳踏實地的人。而在愛情路上則很容易受到誘惑、轉移目標，雖然不是故意的，卻因此傷了很多人的心。





#聯想到「电」字





此類型的人個性非常複雜，有多方面的特質，只要一不小心就很容易迷失自我，因為搞不清楚自己到底是怎樣的人。不開心時，喜歡獨自一人，和不熟的人交談時，會表現得沉默、冷淡，特別容易被悲劇所觸動，他們認為，被他人誤解是一件特別痛苦的事。不過這類人的創造力、熱情和豐富感情卻非常吸引人，因此在他們身邊從不缺少朋友！但當遭到拒絕、挫折時，他們便會退縮，變得沉默、低調，是一個直覺、敏感、有創造力的人。至於愛情方面，他們因為擁有多方面的特質，所以很容易吸引到異性。





#聯想到「旦」字





這類人非常喜歡幫助他人，渴望被愛，善解人意，有同理心，熱情地去滿足他人需要又希望不被察覺。性格外向、主動、感情豐富，樂於付出，希望努力滿足他人需要，成為他人不可缺少的人，常壓抑或疏忽自己的感受，不喜歡向人直接表達自己的真實感受，缺乏自主和想法，喜歡與朋友相處，並樂於傾聽他們的事，對人熱情、友善、有愛心和有耐心，重視人際關係，是一個關懷、樂於助人、慷慨的人。





其感情生活非常地細膩，所以能與這類人談戀愛，會讓你活得更愉快，但是因為不善於拒絕別人，有時候也會把自己搞得很累，給自己增加了許多不必要的麻煩。





#無法聯想到其他字





常覺得自己和別人不同，是不平凡和獨特的人，是一個感情豐富、浪漫、有品位、有個性又我行我素的人，他們思想浪漫有創意，擁有敏銳的觸覺和審美眼光。感情方面有點過分小心以至於經常受到挫折，且容易失戀，其感情生活不是一生只有一個，就是可能經常更換其身邊的男（女）朋友。（編輯：許苡晴）



