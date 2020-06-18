如何挑出「皮薄多汁」的西瓜？醫師揭4訣竅：不用再拍打

▲葉時孟醫師便整理出了「買瓜懶人包」。（圖／翻攝自葉時孟醫師臉書）

現在炎炎夏日，許多民眾除了吹電扇、開冷氣，更是會吃上一塊冰冰涼涼的西瓜來消暑解渴，但好吃的西瓜到底該怎麼挑選呢？因此近日就有一位醫師出來解惑，他更提出看西瓜的 4 個訣竅直言「其實不用再靠拍打」，引起熱議。葉時孟醫師在臉書上表示，「夏天是西瓜的盛產季，來上一口冰涼爽脆的西瓜最能沁人心脾。但西瓜雖然好吃，可是卻不知如何挑選，跟著大家拍拍敲敲，聽不出個所以然，所以常踩到雷，軟爛不甜，丟掉可惜」，也因此葉時孟醫師便整理出了「買瓜懶人包」，不靠敲敲打打，就能大殺四方，避免踩雷。首先，葉時孟醫師指出西瓜要先看「外型」、「瓜皮」、「瓜蒂」和「瓜臍」 4 個重點，「好瓜外形要勻稱，瓜蒂果梗彎曲為佳、尚綠不枯為佳，瓜皮直紋要寬、橫紋要密，無紋處要黃，瓜臍要越小越好，另外亦不要太凹陷，如此皮較不會太厚」。葉時孟醫師更經過實測後表示「根據這些原則，挑到的西瓜也不會太差」，同時也提醒「西瓜的含水量多，每份水果食入的含鉀量也很可觀，所以透析腎友不可多吃，以免水分累積過多造成呼吸喘和高血鉀的危險」，網友看完後紛紛表示「真的對挑水果很有經驗」、「原來西瓜要這樣選，我都是請老闆選給我...」、「這真的是長知識了」、「選西瓜的秘訣耶，現在正好可以派上用場了」。（編輯：王柏文）