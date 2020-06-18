疫情進入平穩期？德國「一數據」 台人震驚：大家皮繃緊

新冠肺炎疫情雖在各國有趨緩的現象，各國也陸續鬆綁許多防疫政策，但近日先是北京突然傳出破百例確診，德國也突然爆發群聚感染，單日確診人數竟上升到超過 1700 例，讓不少台灣網友直呼「真的不能鬆懈，第二波還是很兇」。
一名網友在 PTT 貼文指出「德國之前幾週持續解封，確診人數也一直下降，大概都是三四百例左右，但最近大爆發，一個肉品工廠出現群聚，驗了 983 人，657 人確診，加上其餘的部分，單日確診又突破一千大關，本來德國夏天之後預計要重開所有學校，如果第二波疫情來得這麼快，不知道會怎樣」。
貼文一出，網友紛紛回應「傻眼，北京德國都這樣，大家皮還是繃緊點」、「疫苗沒出來前，這病毒是說擴散就擴散的」、「看看美國那些每日確診數還是很驚人啊」、「沒想到只休息一下，第二波疫情又來了」、「只希望疫苗快點研發出來吧」、「第二波還是很兇的....希望大家能挺過」、「群聚感染真的很可怕，北京比起來還比德國輕一點」。
事實上，德國防疫措施才剛鬆綁不久，日前就傳出肉品工廠傳出群聚事件，同時安排 7000 人進行隔離。因此事件，總理梅克爾也決定，把禁止舉行大型活動的禁令，延長至10月底，以免出現新一波疫情。（編輯：張嘉哲）
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