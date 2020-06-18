為何台灣生育率爆低？知情人揭「關鍵因素」：別怪薪資少

▲台灣現今的人口結構正在老化中，而低生育率也成了新的社會問題。（示意圖，圖中人物與文章無關／Pexels）

台灣現今的人口結構正在老化中，而低生育率也成了新的社會問題，據「世界人口綜述」去年 11 月公布的全球生育率排行，台灣以平均每名婦女生下的 1.218 個孩子敬陪末座。對此，就有網友討論「為何台灣生育率爆低？」沒想到就有知情人揭露「關鍵因素」，貼文引發熱議。這位網友在網路論壇 PTT Gossiping 板上 PO 出一篇「為何台灣生育率會輸給世界各國」的文章表示，「如果說福利不如歐美國家，所以生育率輸他們就算了，問題是那些福利差，人民生活苦的國家，生育率還不是一樣完勝台灣，台灣也不是有多窮，養小孩跟其他國家比是有貴多少！到底台灣生育率低的關鍵因素是什麼，真是豈有此理」，此篇文章一發出，引起大量網友熱烈討論，而知情人更認為是「因為價值觀改變」，留言區蓋起高樓。這位網友解釋說，薪資降低、物價上漲還有房價增高都是影響現在年輕人不想生孩子的因素之一，但最主要的原因還是屬於現代人的價值觀改變，「以前一堆父母總覺得是因為自己沒機會受教育，才會沒有什麼大成就，所以拚命賺錢、養小孩，希望小孩可以成龍成鳳，但現代大家都有機會受教育了，自然就會有『幹麻生』的念頭」，「生育率降低是因為價值觀改變，但絕對不是失敗感或低薪這麼簡單的結論」、「台灣以前窮也是生呀，現在因為年輕人看不到未來吧，這輩子活完就算了，幹嘛把痛苦帶給小孩」。（編輯：王柏文）