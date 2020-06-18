沒手機時代搭捷運都幹嘛？眾淚憶「經典消遣」：真的流行

▲有網友在 PTT 八卦版提到，在智慧型手機還未普及的年代，民眾搭捷運都在做些什麼？貼文立刻引發熱議，許多網友回想起「經典消遣」，直呼在當年真的很流行。（圖／翻攝自 PTT ）

▲有網友在 PTT 八卦版提到，在智慧型手機還未普及的年代，民眾搭捷運都在做些什麼？貼文立刻引發熱議，許多網友回想起「經典消遣」，直呼在當年真的很流行。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）

現代人幾乎人手一機智慧型手機，在通勤、閒暇時刻，大多民眾使用手機除了通訊之外，還會瀏覽社群軟體、網購、追劇等，甚至有時一不小心，人與人之間就形成「科技冷漠」的窘境。就有網友在 PTT 八卦版提到，在智慧型手機還未普及的年代，民眾搭捷運都在做些什麼？貼文立刻引發熱議，許多網友回想起「經典消遣」，直呼在當年真的很流行。原 PO 以「以前沒手機的時候坐捷運都在幹嘛？」為題，貼文提到現在人手一機，一上捷運就開始滑手機滑到下車，現在搞得好像若不滑手機，東看西看就像變態一樣，無奈表示「害我旁邊有兩個疑似妹子，我都不敢轉頭確認」。貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「其實那時候手機也是有內建遊戲可以玩的」、「看報紙、背單字、聽音樂啊」、「看書、睡覺」、「時代真的變了，現在走到哪都可以上網」、「玩貪食蛇啊」、「大眼瞪小眼」、「玩 gameboy 」、「拿小本的書看，現在迷你書應該是沒市場了吧」。對此，許多網友點名以前還沒有智慧型手機時，在捷運上的經典消遣為聽 mp3 和看《爽報》，「 mp3 隨身聽，更早是 CD 隨身聽」、「我高中通勤也是看《爽報》」、「《爽報》、 mp3 、站著睡覺」、「《爽報》當年真的流行，上學時每天必看」、「那時候《爽報》和《 U 報》才會那麼流行」、「 mp3 ＋看報紙」。（編輯：賴詠璿）