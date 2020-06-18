中衛口罩遭眾狂刷負評！「傻眼真相」抖出：理智線全斷啦

隨著國內疫情趨緩，我國政府宣布口罩禁令解除，民眾現在也能在不少實體通路、電商購買到口罩，但是卻有不少民眾抱怨「不管怎麼樣根本買不到」、「一進去就被搶光」。對此，就有網友討論「中衛的口罩被狂刷負評欸？」貼文引發熱議。
原 PO 在臉書社團「口罩現貨資訊專區」貼出好幾張截圖表示「中衛口罩狂被刷一星負評價」，只見照片中是某購物平台的評價系統，在「中衛醫療口罩 50 片-炫霓紫」的欄位出現許多一顆星評價，總評價只剩下 3.3 顆星，內容大多寫著「一直都進不去」、「一開賣就秒殺是買啥買」、「網站根本進不去欸，說什麼系統已經給了號碼」、「從頭到尾都沒出現過，是哪裡有開賣？」
貼文一出，網友紛紛傻眼回應「欸你搶不到關中衛什麼事啦」、「不是，你搶不到刷人家負評，真的扯欸」、「搶不到的奧客理智線全斷啦」、「買不到就去藥局買阿...刷人家評價幹嘛啦」、「中衛這麼讚...大家真的不要鬧」、「這樣刷別人只會覺得是中衛問題啊，但是人家何其無辜，你自己搶不到在那邊刷評價」、「也太玻璃心了吧這些客人」。
不過，也有人出面緩頰「還好啦，我看來是覺得是刷給購物平台的」、「這種與其說對中衛評價降低，很明顯是對購物系統的抱怨吧」、「跟中衛沒任何關聯阿，評價是給這些廠商架構的網站問題吧」。（編輯：張嘉哲）
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