真的熱到爆！日本人曝「6招降溫法」：沒冷氣也不會噴汗

▲電扇。（圖／ pixabay ）

▲含水量多的食物，吃下去後有潤喉、利尿的作用，有效的將有熱度從身體排出，能夠些微降溫，如西瓜。（圖／翻攝自 Pixabay ）

現在炎炎夏日，高掛的太陽讓氣溫直線上升，這可讓許多民眾受不了，都紛紛想盡了各種辦法降溫，但網舞成效不是不盡人意不然就是需要花費昂貴的金錢。因此，在日本就有一個網站分享了 6 個簡單又有效的降溫絕招，這些方法環保又省錢，值得讓人一試。根據日本網站《 matome.naver.jp 》指出，有 6 個小方法可以讓氣溫涼快一點，首先第一招是使用「冰袋」，將冰過冰箱的冰袋放置在，腋下和頸後有大動脈，身體流經那邊的血液會冷卻。冷卻的血液流到整個身體，體溫也就降低了。第二招是「洗澡後雙腳泡在冷水裡」，原理是冷水會暫時增加皮膚表面的血液量，導致出汗，也能達到降溫的效果。第三招則是「吃水分多的食物」，含水量多的食物，吃下去後有潤喉、利尿的作用，有效的將有熱度從身體排出，能夠些微降溫。第四招是「早晚在地面灑水」，地面被水浸濕後，風吹到地面時溫度會降低，整個環境都會變得涼爽，在早晚灑水效果最好。再來第五招「在電風扇前放冰水」，水能吸收周圍的熱力，有助於降溫，同時更能讓風扇吹出來的風變的冰涼。最後則是「把電風扇放到窗邊」，風扇在窗邊，可以將室外的空氣吹進來，而室內較熱的空氣則會排出，也有降溫的效果。網友們看完後紛紛直呼「這方法環保又有效率欸」、「實際簡單又經濟實惠欸，比起土炮的開冷氣更環保」、「雖然不至於到涼，但至少不會熱到噴汗了」、「這下子可以省下很多錢了，不用一整天開著冷氣」、「這真的可以學起來試用」。（編輯：王柏文）