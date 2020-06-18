窪塚洋介直播中睡著！結局「超展開」網傻眼：我看了什麼

▲窪塚洋介在直播中睡著。（圖／翻攝自窪塚洋介的 IG ）

▲窪塚洋介在直播中睡著。（圖／翻攝自窪塚洋介的 IG ）

▲窪塚洋介在直播中睡著，最後是兒子出場神救援。（圖／翻攝自窪塚洋介的 IG ）

日本性格男星窪塚洋介近年雖然影視作品較少，但他過去以招牌長髮、蓄鬍所塑造出來的不羈浪子形象，依舊深入人心，是許多女性觀眾心目中的「天菜男神」。窪塚洋介近期經常在個人 IG 與粉絲互動，分享自己的家庭生活，也讓大家得以窺見他私底下的真實面貌。但或許有點過於真實了？窪塚洋介日前在直播中直接睡著，放送事故讓網友全看傻。其實這不是窪塚洋介第一次發生「直播事故」，素來隨性的他，之前就曾因在喝醉狀態下開直播，讓許多粉絲擔心。而這次更誇張，窪塚洋介直接在直播過程中睡到不省人事。事情發生在 16 號的凌晨，窪塚洋介開啟直播和粉絲聊天，一邊放著音樂唱歌。不知道在直播前窪塚洋介是否有小酌幾杯，又或者只是單純時間太晚，窪塚洋介唱著唱著逐漸意識模糊，然後就在鏡頭前面睡著。先是閉上眼睛，接著頭越來越低，最後更完全趴倒在桌上，鏡頭只拍得到他肩膀。睡了約半個多小時，醒來的窪塚洋介可能是已經忘記自己還在直播，就這樣放著鏡頭不管直接關燈後走回房間倒頭大睡。這場沒有主角但卻仍在進行中的直播，一直到清晨 5 點半，窪塚洋介的兒子窪塚愛流起床後，才趕緊對著鏡頭說聲不好意思，結束了這次的放送事故。窪塚洋介直播中睡著立即在推特引發熱議，看傻眼的日本網友紛紛留言回覆說，「不愧是窪塚洋介」、「就算只看得到窗簾還是有 1,300 多人在線上呢」、「老爸和兒子合力完成的直播」、「有個懂事的兒子真好」。（編輯：倪浩軒）