水逆來襲！十二星座「求生指南」曝光：一路逆到七月中

俗話說得好，「惹狼惹虎也不要惹到水星逆行」，對於相信星座的民眾來說，水逆就是件這麼具衝擊性的大事。星座專家唐綺陽提醒，這次的水逆從今（18）日開始會一路逆到 7 月 12 日，並預言這波水逆會讓大家「忍不住思考起自己的人生」。而《星座屋》也分享 12 星座各自在這波水逆中的注意事項，一起來看看這個水逆「逃生指南」吧！水逆對牡羊座的影響主要是在溝通方面，牡羊在水逆期間會處於「易燃易爆」狀態，容易與人爭執吵架，產生誤會。建議牡羊座保持理智，多發揮同理心，妥善處理人際關係與感情問題。水逆對金牛座的影響主要是在財務方面，容易和別人發生債務糾紛，投資和生意也可能發生意外問題。建議金牛座保持謹慎，關於金錢的重大決定，等到水逆結束再說也不遲。水逆對雙子座的影響主要是感情上的糾葛，單身的雙子座不宜在這時候開啟新戀情，容易遇到爛桃花。建議雙子座保持冷靜，不要陷入舊愛去吃回頭草，多關心自己，豐富自己的生活。水逆對巨蟹座的影響主要是讓巨蟹座內心敏感，過度解讀身邊人的看法，導致自己情緒低落，精神疲憊。建議巨蟹座多多替自己打氣，不要太在乎別人的想法，保持樂觀、積極地與他人相處。水逆對獅子座的影響主要是在交通安全方面，獅子座外出時一定要謹慎，可能會碰到意外事故，注意不要疲勞駕駛。建議獅子座適當運動健身，保持精力充沛，外出時小心安全。水逆對處女座的影響主要是在購物方面，容易買到瑕疵品或是假貨，不然就是衝動購物，一下子花了大錢敗家。建議處女座合理計畫購物內容，提前做好安排、理性消費，避免「報復式刷卡」。水逆對天枰座的影響主要是在記憶力突然變差，容易健忘、丟三落四。建議天枰座多多閱讀，鍛鍊自己的腦袋，集中注意力在重要的事情上，已經容易健忘了就不要再分心。水逆對天蠍座的主要影響是情緒變得敏感，這期間遇到看似投緣的人未必真的適合。建議天蠍座在交友方面多多謹慎，不要被對方展現出的熱情或自己的情緒所迷惑，更加仔細審視彼此的關係。水逆對射手座的影響主要是在生活中會充滿小麻煩，像是手機沒電、鑰匙找不到，東西不見了之類的瑣事。建議射手座仔細檢查自己身邊的物品，尤其和工作有關的文件，更需要多多保持細心與耐心審視。水逆對魔羯座的主要影響是事業的發展與人際問題，職場上容易遇到不成功的合作夥伴，簽好的合約也可能會發生問題。建議摩羯座多加留意，工作上與他人溝通時的一些細節，尤其是一些白紙黑字的文件，多多檢查。水逆對水瓶座的主要影響是在八卦流言方面，顧好自己就好，不要去道人長短。建議水瓶座避免做出重大變動的決定，專注在應該專注的事情上，以免發生什麼紕漏。水逆對雙魚座的主要影響是身心健康問題，一些小病小痛會找上門來，讓雙魚座感到很壓抑，也會因此產生負面情緒。建議雙魚座注意自己的作息正常，調整好自己的心態與身體，多多與親朋好友交流。（編輯：倪浩軒）