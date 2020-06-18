雞排一塊賣多少合理？行家驚揭「成本真相」：2原因狂漲

▲網友好奇，現在雞排賣一塊多少才合理呢？（圖／翻攝 PTT ）

台灣小吃林立，其中雞排在路邊時常能看見，更是許多民眾的宵夜首選。不過，就有網友指出，自己發現雞排的價格從過去到現在漲價幅度十分大，因此好奇發問「各位覺得雞排一塊多少合理？」對此，就引來許多人討論。原 PO 於 PTT 八卦板上發文，表示雞排是不少人的日常飲食之一，但雞排的價格從過去本來僅有 30 - 35 元，漲到 90 元都見怪不怪，他無奈直呼「很多人說是市場機制，不過，永遠只會爆漲的市場，似乎需要干預」。這樣的情況，也讓原 PO 好奇發問，「身為肥宅，雞排配珍奶不可或缺，珍奶一般就 30~50 ，雞排則是落差甚大，大家覺得雞排多少合理，有沒有八卦？」問題一曝光後，立馬引來許多網友討論，許多鄉民紛紛留言，「原味最高 50 ，再往上有其他更好的選擇」、「最高只能接受到 55 」、「 50～60 有個雞腿便當也才多少，憑啥雞排可以賣那麼貴」、「破 60 的雞排就不吃了」、「這種東西 50 塊，不能再多了」。先前亦有鄉民於 PTT 上針對雞排價格翻漲進行討論，其中就有行家指出「租金」、「水電成本」都是漲價的一大原因，直言「租金漲的啦 沒哪個傻子會拿銷量開玩笑」、「雞肉成本+瓦斯+租金」、「雞排瓦斯水電成本價，不能再多了」、「其實現在 70 也沒很賺，雞排的成本比想像高」。（編輯：陳雅雲）