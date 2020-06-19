會下雨嗎？全台日環食天氣攻略曝光　專家：建議轉移陣地

▲全台日環食天氣攻略曝光。（圖／翻攝自臉書粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》）

▲NOWnews打造全台唯一航機空拍日環食奇景全貌，錯過再等200年。（圖/NOWnews）

天文奇景「日環食」將於本週日（ 6 月 21 日）夏至當天在台灣登場！錯過此次要再等 200 年，《 NOWnews今日新聞 》打造全台唯一航機空拍直播，帶您直擊最浪漫的日環食景象，但若想自己親自在戶外觀看日環食的話，會不會下雨？會有雲擋住太陽嗎？對此就有氣象粉專曝光了「全台日環食天氣攻略」，引起熱議。臉書粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》於 17 日時 PO 出一篇文章表示，「 6 月 21 日的台灣，有西南季風吹拂，所以中午過後，也就是看日食的時段靠近丘陵山地的區域，可能轉陰偶雨」，因此他們認為「靠海的區域，才是最適合看日食的地方！」而至於中南部沿海和離島的部分，他們指出「澎湖北側、金門及雲林嘉義沿海地區，能在晴天下看到日環食的機率偏高，雖然中南部沿海早上可能會下雨，但是不用過度擔心，因為只是短暫雨，通常不影響下午看日環食」。這個粉專更表示「可以觀察『衛星雲圖』跟『雷達回波』，看看自己有沒有在對流雲系附近，如果有，建議轉移陣地，才可以在無雲遮蔽的狀況下看日食，在花蓮台東交界附近的區域，因為午後對流會長在西邊的山脈上，此時恰好發生日食，太陽也在西側，所以要留意積（雨）雲是否擋住太陽」。網友們看完後紛紛表示「去海線看日食囉」、「要跑到現場看有點遠，在家裡看直播最讚」、「我要看日食」、「真的要記得看欸」，同時，《 NOWnews今日新聞 》也將播放全台唯一由飛機空拍，直接通過環食帶，近距離回傳的最清晰、最壯觀的日環食景象，就算無法外出欣賞、人不在台灣也沒關係，只要鎖定 6 月 21 日 14 點 30 分開始的現場直播，不必再等 200 年，這次錯過真的會捶心肝！（編輯：王柏文）