為何東亞不像中東易爆發戰爭？答案一面倒：不是貪生怕死

▲中國和印度兩國近來也情勢緊張，雙方軍隊一直爆發衝突。（圖／翻攝自今日印度）

近日北韓設立於開城工業園區內的兩韓聯絡處遭到爆破，透過軍事監視設備，觀測到爆炸時的濃煙以及聲響。而中國和印度兩國近來也情勢緊張，雙方軍隊一直爆發衝突，目前兩國都呼籲彼此冷靜，以對話化解分歧。因此就有網友在網路上表示疑惑，「為何東亞不像中東易爆發戰爭？」沒想到網友們答案一面倒直呼「真的不是貪生怕死」，引起熱議。這位網友在網路論壇 PTT Gossiping 板上 PO 出一篇「為啥東亞打不起來啊？」的文章表示，「像釣魚台、竹島一堆紛爭，中、韓也超仇日，可是不管美國怎麼煽動，為啥中、日、韓就是打不起來啊？頂多嘴砲和繞島而已，反觀中東非洲隨便煽動一下就打起來了，為啥會這樣啊？亞洲人比較貪生怕死嗎」，此篇文章一發出，引起大量網友熱烈討論，答案更是一面倒，留言區蓋起高樓。網友們紛紛表示「東亞人又不是笨蛋，在家裡打起來，好處美國撈喔」、「中東非洲就是傻，自己打的傷痕累累，美國等強權介入撈好處，撈完就走」、「因為成本高利潤低。中、韓經濟成長中，隨便打起來都是經濟倒退 20 年，只有傻子才會整天想打仗」、「經濟好的地方誰跟你打仗...」、「在東亞，強權只能買得到幫你搖旗，買不到幫你賣命」、「傻了才在那邊打仗啦，打完你的國家正常會經濟衰退，然後其他沒打的國家可以趁你恢復的期間超越你，滿滿的缺點，除非好處大於壞處才有打的意義」。（編輯：王柏文）