為何台灣房屋常見「平頂＋鐵皮」？網一面倒揭真相：聰明

▲鐵皮。（示意圖／翻攝自鐵皮屋工程臉書粉專）

台灣的居住環境融合了許多文化，就連房屋建築也有著中式、日式、西式的風格，但近日卻有網友在網路上表示疑惑，「為何台灣房屋常見『平頂＋鐵皮』？」沒想到網友一面倒的揭露真相直呼「其實這樣的設計超聰明」，引起熱議。這位網友在網路論壇 PTT Gossiping 板上 PO 出一篇「台灣雨量大為何房子屋頂大多都平的」的文章表示，「吃飯突然想到，國中地理課不是都會說雨量大的地方，房子的屋頂也會蓋斜斜的，為什麼看一堆房子屋頂都蓋平的啊？新房子就算了可能排水系統比幾十年前好，一堆老房子都平頂的，然後才來鐵皮加蓋一個斜頂的屋頂，有卦嗎？」，此篇文章一發出，引起大量網友熱烈討論，答案更是一面倒，留言區蓋起高樓。網友們紛紛表示「下雪才要啦」、「會降雪的國家才會蓋斜的」、「是降雪才要斜的」、「水自己會流，雪不會」、「你有聽過多少台灣平頂房被雨壓垮的案例嗎？」、「可以用的空間很對啊，風水也喜歡方正的房子」、「鐵皮是防曬用的」。實際上，更有知情的網友點出，「舊時代的房子還是斜的，傳統閩式三合院、日治巴洛克也是，加強磚造開始才是平的比較多，鋼筋鋼骨時代都是平的，建築工法來看，加強磚造蓋斜頂，會給牆壁不必要的側向力，反而容易讓牆壁向外傾倒，平的反而有固定效果，而配上鐵皮屋頂一是為了要隔熱，二是為了要利用頂樓空間，第三才是擋雨，鐵皮屋頂蓋斜的是因為，蓋平的屋頂還要下更多功夫處理接縫放水」。（編輯：王柏文）