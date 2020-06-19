超狂學生用「滅絕語言」寫作文！班導3小時全破解：不錯

▲班導花３個小時才完全解碼，還給出好評。（圖／翻攝推特）

▲男學生之後又再度給班導出難題。（圖／翻攝推特）

太有創意！日本一位學生日前收到班導出的作業，要他們交出以「新冠肺炎」為主題撰寫作文，使用語言則「不限日文」，沒想到他異想天開，使用「盧恩字母」來寫作，結局更引發60萬人喊讚分享。日本一位 16 歲高中生「kedamadama」在推特分享自己被班導批改的作文，雖然老師批改看起來滿江紅，但卻不是因為他寫錯字，而是正在解碼翻譯，因為這位學生使用已滅絕的盧恩字母（Runes）來寫作。盧恩字母為在中世紀的歐洲用來書寫某些北歐日耳曼語族的語言，特別在斯堪地那維亞半島與不列顛群島通用。盧恩來自古英語（rūn），意思爲「秘密」，實際上是一種咒文。它的來源和北歐神話中的奧丁息息相關。不過其實這位高中生只是將日文單字的羅馬拼音改成盧恩字母，最終導師也給出不錯評價，「為了解讀花了我 3 小時半的時間，雖然寫得不錯，但請用一般方式寫作文」，導師也蓋上「你很努力呢」的印章，還強調「這是在誇獎我自己的印章。你給我付加班費」。貼文發出不到1天就引起60多萬人關注分享，不少人也紛紛讚嘆學生的創意與導師的耐心，然而今（ 19 ）日調皮的原po再度以《寶可夢》的「未知圖騰」來書寫日記，出題考驗班導。不少網友也紛紛笑稱，「導師又要哭出來惹」、「希望可以把老師的評價放上來」、「這次好像比較簡單一點」、「真的是天才，老師也辛苦了，願意這麼有耐心批改，不扼殺學生創意」。（編輯：潘毅）