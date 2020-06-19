影／在台老外瘋淨灘！　齊心協力讓寶島更乾淨

The China Post報導，上週六，全台各地21處海岸、森林湧現一群人潮，他們來自世界各國，大家齊聚一堂，人手拿著一個垃圾袋，彎下腰來撿拾岸邊的大小垃圾，每位志工都希望為台灣的美麗海岸盡一份心力。
適逢「台灣國際清理日」四週年，非營利組織Taiwan Adventure Outings發起淨灘活動，由台灣在地公司協辦，號召全國民眾不分國籍年齡，只要有心都一同來為台灣這座小島減輕垃圾。今年參與志工相較去年不減反增，盛況空前。
Taiwan Adventure Outings長期以來致力於提倡台灣戶外運動，不定期舉辦各式戶外活動，並結合教育、環保意識宣導，歡迎任何人參與活動探索台灣寶島之美。
Taiwan Adventure Outings向The China Post分享道，全台從北到南的海岸、森林共21處淨灘點，1,231名熱心志工投入，垃圾收集量高達7,484公斤，成果相當可觀。
組織表示，今年參與淨灘的志工宛如地球村，台灣人佔了六成，有四成的志工來自世界各國，大家不分國籍一同合作為環境盡一分心力。
Taiwan Adventure Outings發言人表示，「我們每年舉辦規模擴及全國的淨灘活動就是為了回饋台灣，並提升社會對於各種環境議題的意識，今年參與的志工人數較去年整整多了一倍，這是很好的跡象！」
自四年前開始，Taiwan Adventure Outings每年舉辦大大小小淨灘、清理天燈殘骸活動。
組織表示，未來期許有更多志工投入環保工作，也感謝所有的志工以及台灣在地公司提供協助，讓今年這場盛會圓滿落幕。
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