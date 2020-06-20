點餐地址寫錯！外送員「1舉動」讓客人驚訝：小費直接給

▲外送員暖心舉動讓網友的餐點毫髮無傷！（圖／翻攝爆廢公社）

台灣美食外送平台使用者眾多，但有時候也會設錯目的地，導致外送員與客人之間的糾紛。不過就有一位網友分享自己的不同遭遇，因為外送員做出的「舉動」，讓他感動的點下給予小費的按鈕。一名網友在臉書「爆廢公社」發文回憶起昨天遇到的事，「昨天下班回家叫了外送，就在APP通知我餐點快到的時候..才想到訂餐地點設到公司」，不好意思再麻煩外送員的原PO便請對方將餐點丟在公司門口就好。隨後原PO騎上機車狂奔到公司，心裡開始幻想自己的餐點正在接受各式悽慘遭遇「被蟑螂吃掉、被街友拿去吃、被車輾過」，當他苦惱之際，抵達公司現場的景象卻讓他超驚訝、意外，因為外送員竟還站在原地等待他到來。外送員的感人舉動也讓原PO心中湧起暖流，並好奇問對方原因，外送員卻輕描淡寫的說「沒關係啊，反正我想說跑完這最後一單我要下班惹，我剛剛還有密你，看你住哪裡我給你送過去就好」，說完一個轉身就消失無蹤，留下還來不及道謝的原PO。最終被感動到他，也拿起手機開啟APP按下給予100小費的按鈕，希望能表達小小的感謝之意。暖心過程曝光也掀起熱烈討論，不少網友也紛紛讚賞，「好服務值得小費」、「好暖的外送員」「這位外送員真盡責，即使是最後一單」；也有內行人解釋，「下次可以直接更改地址～司機會跟公司回報重新計算外送費」。（編輯：潘毅）