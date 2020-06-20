北京爆第二波疫情！陸專家「一番話」　台人戰翻：甩鍋嗎

新冠肺炎疫情全球延燒，中國大陸北京市在連續 56 天未出現本土病例後，於 6 月 11 日傳出近 2 個月來的首例，之後短短 8 天時間，北京市又發現 183 名本土病例，且幾乎都與新發地市場有關。對此，中國大陸疾控中心流行病學首席專家吳尊友昨（ 19 ）日宣稱，病毒是北京以外的人或物帶進北京，一番話立刻引發外界爭論。
中國大陸新冠肺炎疫情趨緩之後，北京卻又爆發第二波感染，主要集中在新發地批發市場。根據中國大陸國家衛健委的最新數據顯示，中國大陸全境新增 32 例確診病例，其中 28 例為本土病例，主要集中在北京 25 例、河北 2 例、遼寧 1 例；另外 4 例為境外輸入。
根據陸媒報導，吳尊友受訪時解釋有關病毒溯源進展，坦言有很大的難度，現在還不確定將病毒帶到北京新發地的人或物是什麼。吳尊友分析，若是從物品輸入，較有可能為低溫或冷凍物品，讓病毒存活時間拉長。若從人類輸入，則有兩個可能，一為市場工作人員，可能在 5 月底、 6 月初曾造訪疫情流行區，感染後為無症狀感染者回到市場工作；二為來自流行區的人到市場內汙染環境，並稱「一定是北京以外的人或物把病毒帶到了新發地」。
此話一出，卻立刻遭台灣網友質疑，尚未確定來源卻直指非源自北京，紛紛冷嘲熱諷表示「不確定來源，但一定不是北京，這邏輯 XDDDD 」、「甩鍋這次還是要甩美國嗎」、「好像出北京是出國一樣」、「你說你們幹嘛開兩會呢？」「不是說還在查源頭」、「又想甩鍋給誰？」「要換哪種動物來背鍋了？」（編輯：賴詠璿）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。