狗狗每天衝出家門　只為請隔壁迷你犬幫馬殺雞

對對對，就是那裏師傅！力道麻煩再重一點謝謝！國外一隻8個月大的黑狗比奧年紀雖小，卻非常懂得如何享受狗生。個性熱情爽朗的牠不只親人也親狗，平時要不是在和主人凱蕾玩耍，就是跑去找隔壁的狗狗玩耍。不過凱蕾一直以為牠們的玩耍應該就是跑跑跳跳，沒想到日前卻捕捉到一個超可愛的畫面！

▲目前8個月大的比奧個性熱情，雖然和隔壁狗狗羅可相比大上不少，兩隻狗狗仍然馬上一拍即合，成為好朋友！（圖／Kayleigh Burrowes）

▲體型嬌小的白狗狗羅可，其實曾和凱蕾家過世的狗狗傑克感情很好，傑克的離世也讓牠非常鬱悶。（圖／Kayleigh Burrowes）

隔壁鄰居身形嬌小的狗狗羅可，自從幾個月前比奧剛來就喜歡上牠！其實凱蕾家中曾有隻老狗傑克，以前和羅可的感情也很好，因此傑克過世之後羅可就常悶悶不樂的。還好現在有了比奧，以前鬱悶的心情好轉許多～而比奧也非常喜愛和羅可一起度過每一刻，凱蕾這麼說：「比奧總是處於很嗨的狀態，而且從小就喜歡撒嬌。除此之外牠對隔壁的狗狗們都非常友善，而且特別對羅可情有獨鍾！」





每次只要比奧被允許在院子放風，牠和羅可就會馬上互相奔向彼此，凱蕾說：「羅可之前真的非常想念過世的傑克，或許是因為這樣，比奧的出現反而讓羅可心情好很多。」





而日前凱蕾卻發現比奧和羅可不只成為超親密的好朋友，竟然還培養起奇怪的互動模式！凱蕾說：「有天我就坐在沙發往外看，結果發現羅可竟然隔著圍籬在幫比奧馬殺雞。我本來以為那是剛好而已，沒想到從此之後牠們每天都這樣做！」



▲比奧：對對對就是J裡～HEN蘇胡啦～（圖／Kayleigh Burrowes）

比奧非常喜愛好友羅可力道剛剛好的按摩，而且一試就愛上！每當放風時間，比奧都會衝到圍籬旁邊，搖著尾巴開心地要求羅可幫忙按摩。而且每當羅可收手想休息，比奧還會心不甘情不願地戳牠，要求「按摩師傅」不要停。凱蕾說：「馬殺雞這個行程會一直持續下去，直到比奧覺得夠了為止。現在這已經是牠們每天的例行事務了。」





只要凱蕾沒有要求比奧進家門，牠們就會整天一直在那裏歡度時光，雖然比奧並不會回頭去幫羅可做同樣的事，但還好羅可並不介意。凱蕾說：「牠們一大一小的搭配，絕對是最棒最可愛的好朋友了！」（編輯：李家慧）



