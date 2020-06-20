停車場遇見病懨懨浪貓　長大變仙氣美喵網驚：撿到寶！

當遇見小動物需要救援時，請千萬不要吝於伸出援手！國外一名女子某天在停車場發現一隻瘦骨如柴的小浪貓，牠看起來既害怕而且健康狀況實在堪憂，女子想辦法誘捕牠帶回家照顧，沒想到竟是讓她撿到寶！

▲柯特妮在停車場發現一隻瘦弱的小病貓（圖／IG@torbiereese）

柯特妮Courtney Bailey某天在停車場聽見不尋常的貓叫聲，循聲找貓後在一路燈下看現一隻小浪貓，由於牠非常膽小，柯特妮花了一些時間才取得牠的信任。她發現小貓眼睛受到感染，而且身體摸起來只有骨頭，不僅脫水後腳似乎也有異狀，因此立刻帶回家照顧，還為牠取名「莉絲Reese」。洗澡去除身上髒污後，小小莉絲一邊吃著得來不易的飯一邊喵喵叫，柯特妮花了好幾天整夜陪伴牠並隨時餵藥補充水份，還一邊擔心莉絲撐不過該晚，幸好小貓展現堅強生命力，儘管虛弱到無法正常走路，還是想辦法大口大口吞下每一口食物。一段時間過去當莉絲恢復體力後，開始變得黏人又活潑，這時柯特妮知道該介紹莉絲給其他家人認識了！

▲花了一段時間的陪伴，柯特妮好不容易才取得小浪貓的信任，願意讓她摸摸，這時她才發現小貓根本骨瘦如柴（圖／IG@torbiereese）

▲將牠帶回家照顧一段時間，一解除隔離黑白貓爵士立刻變成牠的好朋友，隨時守護著牠（圖／IG@torbiereese）

黑白貓「爵士Sir」成為莉絲的第一名守護者，牠立刻將小貓抱在懷裡，時時刻刻護這可愛的小妹妹，還會為牠理毛陪玩耍，儘管莉絲因流浪時的舊傷無法像一般貓咪正常跳高，牠仍努力讓自己變成一隻蓬鬆又可愛的小貓咪，而且只要遇見每個人牠都會發出呼嚕嚕的歡迎撒嬌聲！柯特妮為牠開設IG帳號以記錄牠的成長，許多網友看了表示：「好棒，謝謝妳救了牠」

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「長大變超美的，撿到寶了」

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「是極品貓耶」

▲長大後莉絲變成一隻超萌的美貓（圖／IG@torbiereese）

▲莉絲：謝謝馬麻當初救了我！（圖／IG@torbiereese）

（編輯：陳珮瑜）