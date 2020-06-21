台北人對於「好吃」的標準為何？眾點出2關鍵：馬上加分

▲有網友在 PTT 詢問大家「台北人的『好吃』標準是啥？」引來鄉民分析「 2 關鍵」，即「排隊」與「裝潢」。（圖／取自pixabay）

台灣美食各種各樣，無論是北中南部皆有其特色小吃、名產，而每個人對於「好吃」的定義也不盡相同。近日有網友就好奇在 PTT 發問「台北人的『好吃』標準是啥？」引來鄉民分析「 2 關鍵」。

原 PO 在 PTT 八卦板表示，他上班時，中午便當都是跟同事一起訂的，「雞肉飯又乾又柴， 只能靠醬油勉強扒著飯吃；雞腿飯除了皮有味道以外，裡頭的肉根本就是完全原味，換口味吃了牛丼飯，兩三片牛肉加滿洋蔥，也只是吃到了醬油的味道；肉羹魚羹像勾芡清水；炒飯黏糊糊的也沒調味‧便當的配菜也常常半生不熟，但是土生土長的台北人同事卻都是吃得津津有味，說著這家真的超好吃，明天也想再訂一次...」這讓他不禁直問「到底！？台北人的好吃是什麼樣的標準，怎麼跟中部差那麼多？有沒有八卦？」

▲網友在 PTT 討論台北人對於「好吃」的標準為何。（圖／翻攝自PTT）

問題一出，立刻掀起討論，許多人紛紛留言「金額 >500 」、「沒打算一餐吃超過 1000，就都是吃粗飽的不用管口味，懂？」「清淡吧，清淡的噴也啥好吃」、「台北牛肉麵好吃。到外縣市吃到懷疑人生」、「便當只要衛生不油膩爆鹹都算不錯」。

另還有網友點出台北好吃的關鍵在於「排隊」與「裝潢」，「台北人的排隊 = 好吃」、「台北人的好吃度 = 排隊時間*不甘心程度」、「看排隊的長度」、「台北人的好吃 = 交通方便好打卡，好看拍照可上傳，不鹹食後不 嘴乾，有賣酒最好。份量價格都是其次，反正都碼一群人去吃，大家分批拍照上傳打卡。」「台北人用排隊判斷好吃與否的好嘛」。（編輯：許苡晴）