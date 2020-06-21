最喜歡哪隻手指頭？測你容易給人留下什麼「壞印象」

#大拇指：

你容易給人留下的壞印

是「驕傲」。你是個喜歡分享的人，認為好事情要分享才能得到 double 的快樂，但殊不知你這種做法很容易引起他人反感，讓別人誤以為你是個愛現又愛出風頭的人。你要明白不是所有事情都適合高調地讓別人知道，否則別人只會覺得你在炫耀。

#食指：

給人

給人

人是群居動物，人際關係的好壞往往和你給人留下的印象有關，好印象讓人想靠近；壞印象則讓人想疏遠你。根據《星座屋》報導，你最喜歡哪隻手指頭？答案將分析你最容易給人留下什麼「壞印象」？趕快來測試看看吧！妳容易留下的壞印象是「固執」。你處理事情時不喜歡和別人商量，喜歡一味地按照自己的想法去做，聽不進別人的意見。你這般固執的做法常常導致你不能很好地融入團隊工作中，和同事的關係也不太融洽，固執己見就是你容易給人留下的壞印象。你容易留下的壞印象是「感性」。當你遇到一些事情的時候，你總會胡思亂想，手忙腳亂不知如何處理。喜歡緬懷過去，在感情方面更是猶豫不決，遇到別人打感情牌就開始心軟，太過感性就是你最容易留下的壞印象，讓別人覺得你是個不果敢、不能理性處理問題的人。你容易給人留下的壞印象是「懶惰」。你是個做事拖拖拉拉的人，不到最後一刻絕不會把事情處理好。臨時抱佛腳的習慣讓你無法按時按量完成別人交待的任務，懶惰因此成為你的代名詞。安於現狀、不思進取，能躺著絕不坐著，可以說是懶出天際了。（編輯：許苡晴）