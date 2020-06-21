不用等百年！嘉義男竟「天天看日環食」　網愣：可收門票

今（ 21 ）日下午台灣將迎來天文盛事「日環食」，不少人一早就已經到氣象局預報的地點卡位，因為錯過這次就要再等 195 年才能看到，可謂一生只見得到一次的奇景。不過，就有網友表示「我家頂樓天天都能看日環食」貼文引發熱議。

原 PO 在「嘉義人大小事」貼文指出「

不用等 195 年，屋頂水塔每天都能看！」只見照片中，一棟建築物的頂樓每天日落時分，剛好都會在一顆圓形水塔的後面，只要抓好角度拍攝，乍看之下就好像是被月球遮住的日環食。

▲網友運用水塔借位遮住太陽，笑稱「天天都能看日環食」。（圖／翻攝嘉義人大小事）

貼文一出，網友紛紛回應「我真的笑噴，太有才」、「哈哈哈來！明天開始收門票囉」、「可以開放觀光旅遊了，門票一張 20 元」、「說不定可以運用角度弄出更多奇景喔」、「莫名其妙被說服了 XD 」、「可以喔！你家樓上就有上帝的金戒指」、「哈哈哈哈太幽默了吧」。

事實上，日環食發生時，只有關鍵的 40 秒拍攝時間，在事前需要透過精算才能夠在準確的位置捕捉到絕美日環食，過去美國太空總署 NASA 和阿拉斯加航空公司就曾包機觀測日環食，而這次《NOWnews今日新聞》成為全台唯一媒體首創包機，從高雄出發，並於環食帶拍攝「上帝的戒指」，後於松山機場降落，不但事前需要架設好拍攝太陽的減光設備，更掌握日環食「食甚」階段黃金 40 秒，偕同專業的攝影團隊以及天文專家的配合，帶來全台唯一「絕美日環食」航機直拍畫面。（編輯：張嘉哲）