邀女同事看日環食！對方「浪漫神回」　網一看笑了：幫QQ

▲網友分享自己邀約女同事一同觀賞日環食的故事。（圖／翻攝 PTT ）

過程，將於下午 2 點 44 分 4 秒由金門「初虧」開啟日食序幕，最後結束於下午 5 點 26 分 43 秒在台東的日面「復圓」

天文盛事日環食於今（ 21 ）日下午登場，許多民眾早已卡位等待，觀賞地點也出現了大量人潮。對此，就有網友指出，自己本想約女同事一同觀賞難得一見的日環食，沒想到對方的回覆讓他興奮直喊「太幸運了！」今日全台下午迎來天文奇景日環食，就有一名網友於 PTT 八卦板上發文，表示自己約了女同事一起到嘉義觀賞日環食，原 PO 向對方解釋「日環食就像上帝的戒指，超浪漫」。但女同事一聽聞後，卻以「下午剛好要去看電影、唱歌所以來不及」為理由拒絕，但最後卻和原 PO 相約「下次日環食一定陪我去看」，這就讓他興奮直喊「我也太幸運了吧，開始期待下次的日環食了」。貼文一出後，就引來不少網友留言，「下下下下下下輩子」、「確保你下一世有人陪你也是不錯啦」、「再等 195 年，幫拍拍」、「她跟你預約三生三世後相遇，比等五百年只能當石橋相遇好太多啦」、「我笑噴，幫你QQ」。不過，也有人回應，「 2030 就下次 =.= 只是要跑國外，抱歉，明年俄羅斯就看得到」、「明年出國也能看日環食你知道嗎？錢快準備好」、「有希望，她暗示你要兩人出國同遊」、「明年南美可以看，先存錢吧！不過你一輩子也存不到」、「每年基本上都有吧！只是地點不一定人上得去」。中央氣象局表示，本次天文奇景日環食的，但若錯過此次，下次發生環食帶大範圍覆蓋台灣的日環食，必須要再等 195 年，也就是 2215 年才能再看見。（編輯：陳雅雲）