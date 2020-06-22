2職業「親友狂讚眾人卻酸爆」！行家抖出殘酷真相：太慘

▲網友舉例一些被眾人唾棄，在親友眼中卻相當厲害的職業。（圖／翻攝 PTT ）

三百六十行，行行出狀元，每個職業都有各自辛勞之處。不過，就有網友指出，自己認為某些行業雖然被許多人唾棄、討厭，但在親戚家人的眼中卻是不得了的！對此，也引來行家點出反差的原因。一名網友於 PTT 八卦板上發文，表示自己發現台灣一些職業對於一般民眾來說是相當討厭的，但如果是在親朋好友眼中，卻被認為相當厲害！原 PO 也列舉職業，像似「政治人物」，他表示一般人提到政治人物如立委、議員等，就是罵聲一片，但如果自己有位親友是立委議員，又會突然覺得很厲害，甚至遇到事情，還會想請對方幫忙。再來，原 PO 指出「軍人」也是之一，他坦言一般人若提到國軍、軍人，都會想到不好的地方，但如果有位親友是將軍，內心又會「好厲害！居然可以爬到這個位置，家人也會引以為傲。」這樣的反差情形，就讓原 PO 好奇發問，「為什麼會有這些反差啊？還有什麼職業也有這種反差嗎？有卦嗎？」問題一曝光後，就引來不少網友討論，許多人也列舉其他職業，「公務員，有親戚之前狂罵公務員，結果他兒子考上他放鞭炮」、「法官律師，親戚朋友都來問免錢」、「工程師 眾人唾棄 + 沒啥好屌的職業」、「法官阿～鄉民都罵恐龍！但親友都敬畏」、「軍公教國營啊！眼紅的要死，但是又太蠢考不上，只好整天酸」。不過，也有網友揭露反差的原因，直言「因為稀有性啊！他會有自己的個性和風格，或是因職位而有不同的經歷，光是聊天就有很多地方可以臭屁」、「重點就是親友，以及可以利用」。（編輯：陳雅雲）