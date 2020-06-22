逛家樂福驚見一機器！眾曝「體驗感想」笑歪：覺得很帥氣

▲有網友在 PTT 女孩版提到，逛家樂福驚見「一機器」，使用過後覺得對消費者來說非常方便，貼文曝光立刻引發熱議。（圖／翻攝自 PTT ）

賣場龍頭之一的法商家樂福集團本（ 6 ）月 2 日宣布，公司已與 Dairy Farm 集團簽署協議，以 9700 萬歐元（約新台幣 3227 億元）的價格，收購該集團在台灣的惠康百貨股份有限公司股份，打造台灣家樂福成為零售市場的全通路領導品牌。近日，有網友在 PTT 女孩版提到，逛家樂福驚見「一機器」，使用過後覺得對消費者來說非常方便，貼文曝光立刻引發熱議。原 PO 透露，自己平常常去的家樂福分店是台南安平店和新營店，提到「安平店早早就有裝自助結帳了，有去的時候都會使用」，近日到新營店消費的時候，發現新營店也有裝自助結帳機器，就用「掃碼購」 app 結帳，驚呼「結帳速度真的快，旁邊排隊的一整排很多，只是用掃碼購還是得把買的東西全都丟上結帳台秤重，有點麻煩就是了」。貼文一出，隨即引發熱烈回響，網友紛紛回應「真的好用不用排隊結帳，等前面的慢慢拿錢出來真的浪費時間」、「好用 ＋1 」、「除非剛好不用排隊，否則都用自助結帳，快很多」，也有網友笑稱「看到旁邊排一長串隊伍，我這邊刷完結帳走人，覺得帥氣」、「真的，看很多人在排結帳，我先結完就是爽」。不過，也有部分網友表示「上次要去用說壞掉了，店員說被一個國小生當平板亂滑，好用可是希望大家能保有公德心」、「喜歡別人幫我服務的感覺」。（編輯：賴詠璿）