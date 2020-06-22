女逛全聯遇大叔問「8折檳榔多少錢？」　尷尬真相曝笑翻

▲日前有女網友透露，她去逛全聯時，一位大叔突然向前求助她「妹啊！妳幫我看一下青仔（台語檳榔）多少錢？」但她仔細看發現，大叔口中的青仔其實是「球芽甘藍」，讓她瞬間尷尬癌發作，不知所措。（圖／翻攝自我愛全聯-好物老實説）

連鎖超市「全聯福利中心」販售商品應有盡有，是不少主婦購物的首選之一。近日有網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」中指出，自己日前去全聯，遇到一位大叔求助她「幫我看一下青仔（台語檳榔）多少錢？」讓她相當尷尬，而真相曝光，也讓網友全都笑翻。

原 PO 貼文表示，「今天在全聯遇到問路大叔：妹啊！妳幫我看一下青仔（台語檳榔）多少錢？」仔細一看，其實大叔口中的檳榔並不是真的檳榔，而是外型和檳榔一樣呈球狀，且同為綠色的「球芽甘藍」，這讓原 PO 瞬間尷尬癌爆發，笑言「我可以弱弱的用台語回大叔『甘藍』嗎？」

▲被大叔誤會成檳榔的「球芽甘藍」。（圖／翻攝自我愛全聯-好物老實説）

此文曝光，網友紛紛笑翻「幽默大叔，搞不好意外的養生」、「您的台語很好！青仔好笑！甘藍更好笑！」「真的很像，不過它比檳榔營養多啦！我超愛的」、「實在太幽默，以後大叔改吃這個，會很健康」、「

我第一次看到打8折的青仔

」、「乍看之下真的很像欸」、「我覺得大叔在把妳，超有梗的！笑死」。

另還有網友指出「這超好吃，烤熟就很甜」、「這個超好吃，我只買過兩次就買不到了」、「帶微微苦，很脆很好吃，有人用烤的，我是直接用炒的」、「這是進口品種，可以切半，淋上橄欖油，烤箱烤一下，或是大蒜爆香後拌炒一下」。（編輯：許苡晴）