選一杯想喝的咖啡　測你今生是「富貴命」或「勞碌命」？

選一杯你最想喝的，答案將測出今生是「富貴好命」還是「勞碌苦命」？

結果分析

每個人的際遇及運勢都不盡相同，大部分的時候我們無法任性，只能選擇認命。根據 Look Pretty 報導，上圖中有 4 杯咖啡，

#黃色杯子的咖啡：有享福的好命





總的來說，你的一生都算是好運，屬於先苦後甘，後半生將會享清福。你並不會因為有錢就不努力工作，完全不會懶散，而且很會工作賺錢，做起事來機智果斷，不會投機取巧，私底下很會享受生活，非常注重生活品質，是一個會努力提高生活質感的人，正因如此，你才會努力賺錢，其實就是為了能享受高品質的生活。





#藍色杯子的咖啡：傻人有傻福命





你是個「傻人有傻福」的人，或許以前學生時期成績平平，但也總能順利過關，長大後，工作或許很普通，但這些對你來說已經是幸福了，因為都是自己辛苦努力獲得的。即使你未來生活與婚姻都不算太富有，但你總是充滿福氣，不僅父母疼愛你，你的另一半也會對你相當好，會噓寒問暖跟你如膠似漆，讓你成為人人羨慕的人。不過，小小建議你要提升理財意識，雖然你對生活的要求不高，但還是要為了未來做準備喔！





#紅色杯子的咖啡：與生俱來的富貴命





恭喜你，你是與生俱來的富貴命呢！你從小就非常有智慧，絕不浪費時間和精力在無聊的事情上，總是散發著自信又張揚的魅力，社交能力尤其突出，讀書、工作也是一帆風順，唯有一點是你在面對感情時，會過於偏執跟吹毛求疵，你的人生很成功，但感情路卻始終坎坷。





#黑色杯子的咖啡：天生吃貨命





你是個受不了美食誘惑的人，天生有著厲害的味覺，跟著你絕對能吃到好吃的，雖然你天天嚷著要減肥，但在這個美食縱橫的繽紛世界中，當然不可能意志堅定囉！最終還是拜倒在美食的裙底下。建議如此天真善良的你，享受美食的同時，還是要加強運動跟鍛鍊，健康還是要顧喔！（編輯：許苡晴）



