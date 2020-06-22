口罩解禁後去哪都買不到？網曝「黃金地點」：疊得像山啊

國際新冠肺炎迎來第二波疫情，我國疫情雖然趨緩，仍有不少民眾提高警覺，趕緊購買幾盒口罩備用，但近日，就有網友表示「口罩解禁之後到現在都沒買過盒裝口罩，到底都跑哪了？」貼文引發熱議。
原 PO 在「口罩現貨資訊專區」貼文指出「口罩解禁之後實名制還是有在買，但是想要去買個幾盒口罩回家放著備用，卻怎麼樣都買不到，寶雅、網購、大賣場都跑過，就是沒有看見一盒的蹤影」。
貼文一出。網友紛紛回應「光南有喔！好像蠻少人知道的內」、「光南、丁丁藥局都有可以去看看」、「光南商場有賣醫療口罩 50 入，一個人限購 5 盒才 260 幾塊」、「光南 +1 真的蠻多人不知道」、「我這邊光南一堆婆媽不知道有賣，疊的跟山一樣」、「光南啦，我這邊都滿的」。
不過，也有不少網友吐槽「現在口罩沒那麼難買，如果不要挑牌子的話，到處都有」、「不要硬要挑中衛的話，多逛幾間就有了」、「康是美還有很多藥局都有賣了，不要硬挑牌子」、「任一品牌的話，真的超多地方可以買，藥妝店真的都有」。（編輯：張嘉哲）
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