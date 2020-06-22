台灣「一動作」幫衣索比亞！日本人看傻：譚德塞臉要放哪

新冠肺炎持續在國際間蔓延，而台灣因國內疫情趨緩，仍持續為需要幫助的國家進行協助，近日，台灣駐南非代表處援贈衣索比亞 10 萬片外科口罩，以協助當地醫療人員抗疫，而伊索比亞正好就是世界衛生組織秘書長譚德塞的家鄉。
外交部日前表示，南非仍處於鎖國狀態，無法親自赴衣索比亞捐贈物資，秉持「台灣能幫忙，台灣正在幫忙」精神，將重要防疫物資送交衣國，協助當地醫療人員抗疫，由駐南非代表周唯中，與衣索比亞駐南非大使泰克勒馬利安（Shiferaw Teklemariam）代表雙方政府，在衣索比亞駐南非大使館舉行捐贈儀式。
而該新聞曝光後，也受到日本《 Yahoo.jp 》報導，引發日本網友熱烈討論「台灣真的是大愛」、「真是把譚德塞的臉打腫了！」、「對於台灣以德抱怨的政府感到尊敬」、「譚德塞得知消息應該很尷尬吧」、「尊敬台灣政府」、「真的不敢相信台灣的氣度」、「譚德塞臉要放哪」。
事實上，日本網友之所以認為譚德塞得知此消息會尷尬，在於今年 4 月初，譚德塞在召開例行記者會時，表示在抗疫期間遭受台灣「主族主義字眼辱罵」，且指控台灣發動人身攻擊及死亡威脅，並表示台灣外交部也知情此事卻不阻止。
隨後外交部雖出面澄清「譚德塞子虛烏有的指控嚴重誤導國際視聽，要求立刻澄清、道歉」但該事件最後仍然隨時間沖淡，如今，疫情仍在國際蔓延，台灣秉持抗疫無國界的態度，協助需要幫忙的國家，駐南非代表周唯中表示，此次代表我政府捐贈衣索比亞醫療口罩防疫物資，盼有助攜手共渡疫情難關。（編輯：張嘉哲）
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