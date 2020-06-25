日本神準測驗！伸出左手看「小指長短」　測出你真實性格

有些人的個性一眼就可以望穿，有些人則是需要經過相處，才會慢慢放下矜持展現自我。日前在日本有一項火紅的心理測驗，從左手小指頭長度，立刻可以看出一個人的個性，神準結果立刻引發瘋傳。測驗過程相當簡單，首先伸出自己的左手並攤平，觀察小拇指的長度與無名指第一關節的關係，再從上圖找出你是屬於哪一類型，測驗結果如下：你的內心溫柔，個性內向容易害羞，不擅說出自己真正的想法，選擇跟隨大多數人的意見。比起新鮮感，你更喜歡安穩的生活，一旦找到自己的舒適圈，就會選擇停留。你是冷靜和理性的人，無論發生任何事都能沉著應對。比起群體活動,你更喜歡獨處，會自然避開多人熱鬧的場合，需要較長時間與別人建立互相信任的關係。你的性格活潑開朗，喜歡交朋友，身邊的人都被你充滿正能量的性格吸引。同時亦是一個踏實努力的人，就算艱辛你也會咬緊牙關撐下去。你有清晰的目標和野心，為了實現夢想能不擇手段嘗試。做事前你會評估利益和損失，假如一個人能為你帶來正面影響，你便會和他做朋友。（編輯：賴詠璿）