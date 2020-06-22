女一句「我想吃芒果」！睡一覺起來GG了：以後都不說啦

▲原 PO 一起床就發現桌上擺滿許多芒果。（圖／翻攝 Dcard ）

▲洗衣機上也能看到芒果的蹤影。（圖／翻攝 Dcard ）

▲原 PO 又在家中找到數十顆愛文芒果。（圖／翻攝 Dcard ）

▲原 PO 貼出家中的火龍果照，笑稱「區區幾顆已經無法震撼到我了」。（圖／翻攝 Dcard ）

芒果產季到來，全台也開始炫起一陣芒果瘋。不過，就有女網友指出，自己某日無心說出了「想吃芒果」，隔天起床竟發現驚人景象，讓她傻眼直呼「沒想到我就此鑄下大錯」。日前有一名女網友於《 Dcard 》上發文，表示某日開冰箱發現沒有半顆芒果，原 PO 的媽媽就馬上回應「還有蘋果啊，你要吃嗎」，然而她仍執意「不要，我想吃芒果」，但沒想到短短的一句話，就讓她崩潰直言「沒想到我就此鑄下大錯。」原 PO 指出，自己說完後隔天一起床，發現桌上擺了 19 顆芒果，讓她傻眼表示「我的天這是什麼夏威夷祭典嗎」。再來，她又在廚房發現 4 顆，冰箱內找到 17 顆，桌上切好的 1 顆，洗衣機上 7 顆，總共 48 顆芒果。正當她以為媽媽只買了這些芒果後，沒想到又發現家裡藏有數十顆愛文芒果。最後，原 PO 就貼出家中的火龍果，搞笑直言，「區區幾顆已經無法震撼到我了。才 14 顆，真少。」貼文一出後，就引來許多網友留言，「媽媽：阿不是要吃芒果，讓你吃爆啊」、「有種餓是媽媽覺得妳餓」、「夭壽喔～～～～讓你吃到吐一輩子不會叫媽媽說要吃芒果」、「快笑死了哈哈哈哈！傻孩子，千萬不要亂跟父母說你想吃什麼...」。（編輯：陳雅雲）