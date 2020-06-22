男搭火車！車廂傳「熟悉廣播」戳中他淚點：一種雨過天晴

由於新冠肺炎疫情逐漸趨緩，台鐵宣布於 6 月 7 日起，車廂內將恢復販售便當等商品。今（ 22 ）日就有網友指出，自己久違搭上火車後，竟在車上內聽到一段熟悉廣播，讓他感動直呼「不要忘了珍惜身邊的簡單幸福」。
今日有一名網友於臉書社團《爆怨公社》上發文，表示自己中午搭乘火車時，在車廂內聽到一段熟悉的廣播，內容說道「各位旅客您好，現在是用餐時間，本列車銷售有排骨便當、零食礦泉水，台中太陽餅…」，這讓他興奮直呼「除了感動終於又可以在車上吃便當了」。
原 PO 也感慨直言，「疫情提醒我們不要忘了珍惜身邊的簡單幸福，特別是背景設定在台灣人的台鐵很催淚，一種雨過天晴彩帶又回到霍格華茲的感覺」。
貼文一出後，就引來不少網友討論，許多人也感動留言，「坐火車就是想吃鐵路便當！」、「最愛用餐時間坐火車，一次嗑兩個（滿足又過癮），小時候的火車便當還是鋁箔內層」、「坐火車不吃鐵路便當就不是坐火車了！每搭必吃！」、「訂票就會順便訂便當，不然就要碰運氣了！」（編輯：陳雅雲）
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