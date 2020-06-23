伊朗遍地都石油？他見銀行「狂湧黑泉」神淡定：富到流油

先前受全球疫情影響，國際石油價格一度跌到負數，被譽為黑色黃金的石油，連免費送人都還要自己貼錢讓人帶走。而在國際間主要生產石油的國家伊朗，近日就傳出在銀行 ATM 突然湧出大片石油噴泉，沒想到在地人的反應竟然是見快不怪的繼續領錢，超淡定反應也引起不少網友討論。

根據

土耳其《

新黎明報

》

報導，在伊朗西南部的一座城市馬斯吉德蘇萊曼（ Masjed Soleyman ）中，有名男子走進銀行 ATM 打算領錢，腳邊的地板上卻突然湧出大片石油噴泉，儘管一開始被突來的「噴泉」嚇了一跳，但該名男子也沒有因此離開現場或拍照、打電話求助，反而行蹤淡定的繼續操作提款機，彷彿這完全不是甚麼新鮮事。

▲男子無視地面的「石油噴泉」逕自操作 ATM 。（圖／翻攝自 推特 @AvatarDomy ）

而當該銀行的監視畫面一曝光後，立刻吸引了不少網友在底下留言表示「伊朗會不會太強」、「這就是傳說中的富到流油嗎」、「這些都是黃金欸」、「原來石油國家，隨便地底就可以噴出油」、

「碰到這種還可以繼續提款，太強了」、「應該是油管破裂吧」、「這告訴我們千萬別在室內抽菸」。

事實上，先前國際原油期貨一度跌到負值的原因就包含：沙烏地阿拉伯與俄羅斯爆發的石油價格戰、疫情期間國際需求銳減，但在以美國聯準會為首的全球央行連忙穩定金融市場，加上川普出面調停沙國與俄羅斯的石油價格戰，目前全球需求與供給將慢慢地恢復以往水平。（編輯：楊智傑）