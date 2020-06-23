6年好友偷解手機密碼！「理由曝光」全傻眼：無法接受

▲好友「試解手機密碼」行為讓全場網友戰翻。（示意圖，非本人／翻攝 Pixabay ）

許多人手機都設有密碼，以防私人資料外洩，不過若遇到這種情況，你會怎麼做？一名女網友在 PTT 女孩版提到，認識 6 年多的好友好意開車載她，短暫下車時間不疑有他的將手機和錢包放在車內，豈料回到車上時手機已經被關機，事後發現因為遭到對方試按手機密碼失敗，才會鎖定 5 分鐘，對方情急將她的手機關機。不過，好友試解密碼的理由曝光，卻讓全場網友戰翻。原 PO 表示，事發已經過了一段時間，當下不知道該如何向對方開口詢問，考量是認識 6 年的好友，不想造成疙瘩或誤會，直到近日才忍不住攤牌。接著娓娓道來事發經過，「當天因為剛下夜班，但一早要補課（駕訓班），剛好朋友從國外回來，要拿東西給我，朋友知情後主動表示可以等待我上課時間以及載我回家」。原 PO 因為信任對方，上課途中將錢包跟手機放在友人車上，豈料回到車上時，一拿起手機才發現已經關機，當下懷疑自己忘記關螢幕導致沒電，結果開機的時候，螢幕卻顯示鎖定 5 分鐘。因為不想誤會對方，認為或許有其他可能性造成螢幕鎖定，不過回到家後不管是上網搜尋資料，或是求助其他好友，皆稱鎖定螢幕的可能性還是只有一個，就是被按錯密碼。原 PO 最後選擇向好友攤牌並詢問清楚，對方卻稱「想說應該能猜到，然後等妳回車上時再嚇妳一跳的惡作劇，只是沒有想到鎖定了，當時很慌，想不到其他方式所以只好關機」，並向原 PO 道歉，她仍無法釋懷的說「試密碼的藉口有點爛，但想問大家遇到這類的事情，會選擇原諒對方嗎？後續會繼續跟這個人有聯繫嗎？」貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「理由很爛，無法接受被動私人物品」、「不能接受對方這種說詞，不過能把事情講開是好，之後我會選擇慢慢淡掉」、「以前大學時候也有類似經驗，心裡怎麼調適都無法接受，最後就是友情變淡」、「明天他就開妳家的鎖」、「這種很可怕啊，趕快遠離吧」。（編輯：賴詠璿）