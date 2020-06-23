三峽大壩潰堤消息瘋傳！日本人「真實反應」曝　台人跪了

▲日本網友討論中國三峽大壩恐潰堤一事。（圖／翻攝5ch論壇）

已運作 17 年的三峽大壩，近年每到汛期時，就不斷傳出壩體變形傳聞，而近日中國連日強降雨，又再度傳出潰堤的消息在網上瘋傳，甚至有日本網友也分享中國大陸水利部長葉建春出面的談話，引發不少熱議。事實上，每年中國來到汛期時，三峽大壩變形潰堤的傳聞都沒停過，但今年格外受到注意的關鍵在於，中國大陸水利部長葉建春日前直言，超標洪水很可能會超出現有的防洪工程能力，不排除可能是「黑天鵝」事件，雖未針對三峽大壩，但據中國官媒透露，目前三峽大壩入庫水量，已超出防洪限制水位2米，使憂心壩體安全的議題熱度再起。而該消息也被日本網友轉發至 5ch 論壇熱議「又來了，每年又在恐潰堤」、「潰堤詐欺啊」、「好了啦，潰堤詐欺潰堤詐欺」、「每年都在講，已經習慣了」、「潰堤詐欺我已經膩了」、「 10 年前就在講要潰堤了吧」、「潰堤詐欺犯成慣了」。而台灣網友也將此貼文轉發至 PTT 討論「日本人真的兇悍到不行 XD 」、「日本人都看出來中國每年都在喊潰堤」、「潰堤詐欺犯都想得出來，我真的佩服日本人」、「上次給譚德塞一個稱號，現在連潰堤都有詐欺犯...日本鄉民的創意真的跪了」、「每年都在崩壞，要講幾次了。」（編輯：張嘉哲）