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只能住鬼屋！四種鬧鬼法會選哪個入住？秒測你的理想職業

編輯中心/綜合報導-2020-06-28 13:30:00
▲四種鬼屋，你會選哪一種入住？測你的理想職業。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）
心理測驗的時間又來啦！這次的題目比較另類，假如你在異地旅行時不小心迷路，只能在荒廢的鬼屋借宿一晚，四種鬧鬼的不同房間中，你會選擇哪一間住呢？從答案可以知道你的「理想職業」為何，一起來看看吧！

四種不同的鬧鬼方式為：

A.有人頭從窗外瞪着你睡覺

B.廁所傳來開關門聲和女人嘆息聲

C.搖晃不停的床

D.半夜看到無頭鬼坐在床邊

 

選擇 A

你適合可以發揮創意的工作，窗外的人頭代表周遭對你的異樣眼光，你選擇在這裡入睡，代表你在潛意識中無視旁人的看法，我行我素，因此最適合需要不受拘束的創意工作。

選擇 B

你適合行政管理、會計、人事之類的辦公室工作，「開關門聲」和「女人嘆息聲」代表公司內的複雜人事關係， 你選擇在這裡入睡，代表你能夠很好地處理「辦公室政治」，因此最適合從事會面對許多同事的行政、會計、人事工作。

選擇 C

你適合可以四處走動、較常與人接觸的工作，像是業務或空姐之類的。「搖晃不停的床」代表不停變動的外在環境，你選擇在這裡入睡，代表你潛意識中擁有好動、靜不下來的一面，你討厭單調的工作內容以及整天待在辦公室裡，因此需要不斷走動的工作最適合你。

選擇 D

你適合接近人群，需要展現親和力的工作，像是公關或是客服之類的。「無頭鬼」代表你與陌生人的距離，你選擇在這裡入睡，代表你個性熱情有表演慾，不會害怕與人溝通，因此需要近距離面對客戶的工作最適合你。（編輯：倪浩軒）

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