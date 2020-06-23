看房3次卻沒買！他怨遇到奧客　反遭罵翻：以為買衣服？

▲網友替房仲友人抱怨，結果反而自己被罵翻。（圖／翻攝自批踢踢）

現在年輕人要買房，總得打拼好幾個年頭才能勉強湊足頭期款，讓不少民眾不禁哀嚎「房價這麼高，到底要怎麼買」。不過，有網友卻發文抱怨，說自己朋友在當房仲，帶了一組客人看屋，結果對方看了 3 次都沒買，讓網友感慨「遇到奧客」。但文章一出卻反被大家罵翻，認為看房 3 次很正常，買房又不是買衣服，本就需要更多考慮時間。有網友在 PTT 以「奧客看了三次房還不買，房仲是不是做功德」為題發文，透露自己朋友在當房仲，最近帶了一組客人看中古屋。原 PO 描述第一次看房對方就問東問西，從方位、裝潢、社區鄰居等等，問「一堆有的沒的」。過幾天帶了男友來看第二次，還是問了很多問題，結果還是沒買。然後過了一個月，對方又帶來媽媽阿姨一大群人第三次來看房，「又把之前問題問了一次」，結果還是沒買，最後說決定買別間，讓原 PO 直言「感覺房仲遇到奧客就是在做功德」。文章一出引發熱議，但全場卻都是在吐槽原 PO 的想法，紛紛在底下留言回覆說，「問這些很正常好嗎」、「買賣服務費少說也十幾萬幾十萬帶三次就嫌」、「不然房仲到底要做甚麼？直接報地址？」、「難怪很多人要砍仲介費」、「其實看房的也很累」、「你以為買房像買衣服嗎？喜歡就買喔」、「帶親友就是有在認真考慮了，只是最後沒買而已」、「房仲這樣就受不了真的別做」。（編輯：倪浩軒）