面試表現驚艷主管！男說溜嘴「一事」　兩週後結局全看哭

▲網友分享面試經驗。（圖／取自PTT）

明明第一印象超級好，面試過程也超級順利，為何最後卻是悲劇的發展呢？近日，一名網友透露，自己到某間科技大廠面試，結果被主管詢問「你對這個職位的了解程度如何？」他非常能清楚、正確的反應，讓主管非常驚艷，但隨後竟不小心說溜「一事」，最後結局悲劇了！原 PO 在 PTT 貼文指出，自己去面試的時候，接受主管的提問，包含職位了解、公司內容，而且都能精準的回答出來，這讓面試的主管非常驚艷再問「哇！你很了解耶！你的資訊都是哪裡得知的呢？」原 PO 沒有想太多就回答「我是從 PTT 找資料的」。話都還沒說完，主管立刻變臉「哎唷！網路上的事情不能信啦，很多人都在亂講，什麼血汗啊什麼壓榨的」原 PO 還原現場表示「那個主管就像是被 PTT 按下開關一樣，霹哩啪啦狂講一堆 PTT 上面都是謠言，完全打壞剛才面試歡愉的氣氛。」最後該主管開口「好的！我已經知道你的個性了」直到回到人資處時，人資告知他今天面試已經結束，這讓原 PO 傻眼「沒有二面人資嗎？」心裡其實也明白自己已經淘汰出局，果然，兩週後收到感謝函了！貼文一出，網友紛紛回應「幫 QQ ，怎麼會笨到去講 PTT 阿，上面一堆黑企業的貼文」、「我也講過 PTT 上看到，直接謝謝再聯絡」、「怎麼覺得沒上反而剛好，好鬧」、「哭了，這種最嘔，說錯一句話而已，說在網路上看到的更安全」、「網路搜尋資料就可以了，特定平台太敏感」、「 PTT 黑企業沒在客氣，還敢講說在 PTT 看到 XD 」。（編輯：張嘉哲）