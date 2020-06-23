三峽大壩面臨變形恐潰堤？陸網不忍了　「4字」嗆爆台灣

▲大陸網友怒嗆台灣「死性不改」。（圖／取自微博闢謠）

中國華南最近豪雨成災，面臨 70 年來最大洪水，多達 24 個省，800 萬居民受影響，同時也讓長江三峽大壩的潰壩爭議，再度浮上檯面，而對於此事，台灣媒體也十分關注並報導，於是微博闢謠就出面澄清表示「說三峽大壩變形，面臨潰堤，這都是純屬惡意炒作」，引發不少中國網友聲援。微博闢謠在微博貼文指出「日前，有媒體證實三峽大壩變形，水利部表示已經做好防大洪水的準備工作，這些網路傳言又在社交媒體上引起關注，對於這種無稽之談，有媒體採訪了相關專家並整合報導闢謠，專家表示，監測表明三峽工程進行安全可靠，網路上謠傳三峽大壩變形，面臨潰堤的狀況，都是屬於惡意炒作。」貼文一出，大陸網友紛紛回應「造謠的人腦袋真的有坑」、「我去年就臉書教育過一群台蛙，沒想到今年還是死性不改」、「死性不改的台灣人，硬要炒作」、「成天造謠的人到底想幹嘛」、「這些台獨份子到底想做啥亂子」、「如果三峽大壩垮了，就是真龍降世」、「台獨媒體又在做亂造謠」。而該貼文也被轉至 PTT 熱議，不少台灣網友氣炸表示「對啦對啦！新冠肺炎也是大家在造謠」、「就你們中國人最高尚，報導你們事實也是造謠」、「誰才是死性不改自己心理有數啦」、「笑了，還敢說台灣死性不改？新冠肺炎發源地要面對了沒」、「不用轉移話題，新冠肺炎出來解釋一下啊，誰造謠」。事實上，中國近來受到強降雨的影響，各地確實都傳出淹水災情，尤其位於三峽大壩上游的重慶市江津區綦江五岔站，在昨日創下 80 年來最高水位，重慶防汛應急響應昨日更上調為三級，大陸著名旅德水利專家王維洛也提出警告，指出三峽大壩的防洪功能根本沒用，呼籲長江中下游居民提早準備，一旦潰堤洪水將一路沖到上海。（編輯：張嘉哲）