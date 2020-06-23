大巨蛋喊復工卻已經快蓋好？台北人驚曝真相：哪裡錯了啊

▲網友討論台北大巨蛋復工一事。（圖／取自PTT）

台北市政府建管處昨（ 22 ）日已經正式簽准遠雄大巨蛋建照變更，預估最快端午連假後就可開始復工，但是卻被各界質疑，未實施工程的這五年，大巨蛋外觀卻是越來越完整，質疑台北市政府作假。對此，就有網友討論「大巨蛋會變完整是有原因的」貼文引發熱議。原 PO 在 PTT 貼文表示「請問妳各位是有看到裡面長怎樣嗎？一堆人說一直在蓋，快蓋好了，你們知道這些外圍工程是因為基於民眾安全考量而蓋嗎？還是對你們來說民眾安全不重要？你們所謂快蓋好了，是真的有踏進去看到都好了？還是看到人家貼個屋頂皮就認為快完工？」貼文一出，吸引不少人狂讚「對啊！帶什麼風向，難不成塌下來是大家想看到的？到底哪裡有錯啊」、「真的是降低人民素質，高等法院都名列可蓋項目了，一堆鍵盤土木菁英」、「唉...土木專家不就一堆兩光的在帶風向」、「我實在看不懂這樣帶風向有何好處？真的看過大巨蛋內部的再來講話，然後拿出證據」。而對於網路瘋傳「大巨蛋假停工」，台北市長柯文哲回應，這五年來，台北市政府經過數十次安全審查、都審會議都透過網路直播，以詔公信，大家可以到現場看看，目前蛋體有貼上帷幕的，都是 3 樓以上外牆，這是依據台灣台北高等行政法院所裁定的安全維護工程；目前大巨蛋1、2樓外牆帷幕與內裝，還是不能進行施作，北市府絕不可能護航。（編輯：張嘉哲）