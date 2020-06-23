大家都在玩！「變性濾鏡」超夯　使用疑慮曝光：要注意

▲過去就曾以「變老濾鏡」爆紅過的Face App，不少名人都曾使用過。（圖／翻攝周杰倫 IG ）

▲iOS如何檢查有無意外訂閱APP。（圖／NOWnews資料照）

▲安卓如何檢查有無意外訂閱APP。（圖／NOWnews資料照）

近期手機修圖軟體Face App推出性別調換功能，再度爆紅，連吳怡農都被網友拿來轉化成「美女」。不過事實上這款APP過去就曾被爆有資安疑慮，更有專家出面點破「使用疑慮」。去年曾以「變老濾鏡」爆紅的Face App，近期再度新增「性別轉換」濾鏡，再度引起新一波使用者跟風潮。不過在去年爆紅時，就曾有不少專家對這款APP設下的「隱私政策」提出質疑。當時Face App的隱私政策清楚寫道，「當您使用我們的服務，伺服器會自動記錄您的使用資料，含 IP 位置、瀏覽器類型、造訪網站和網址、名稱及瀏覽紀錄等，以及其他資料 」。由於FaceApp是俄羅斯公司研發，在去年爆紅時，工程師諾齊（Joshua Nozzi）就跳出質疑該程式會在未經用戶允許下，擅自讀取手機的其他照片；另外英國Privacy Matters組織也質疑該APP「有提及可以追蹤某些用戶數據，作為定位廣告使用」。對此，FaceApp的開發者 Wireless Lab 公司執行長岡察洛夫(Yaroslav Goncharov)當時也出面澄清：「FaceApp的賺錢方式，是使用者付費訂閲，使用更高級的濾鏡功能」，也不會為了廣告定位而分享任何數據，並保證資料不會被傳送至俄國，也不會以任何形式被洩漏或交易，「幾乎所有資料都在上傳後的 48 小時內被刪掉」。FaceApp除了曾爆發上述隱私權的疑慮之外，也會有使用者一時好奇下載，卻因為不熟識操作，意外按下「訂閱」按鈕，就在無意間不斷被收取費用。（編輯：潘毅）